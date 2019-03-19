Xiaomi, Yeni Oyuncu Telefonu Black Shark 2'yi Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin oyun odaklı alt markası Black Shark, mobil oyun tutkunlarını hedefleyen yeni akıllı telefonu Black Shark 2’yi tanıttı. Orijinal Black Shark ve Black Shark Helo'dan sonra üçüncü oyuncu telefonunu görücüye çıkaran şirket, kullanıcılara eksiksiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Gücünü, şu anda yalnızca Samsung Galaxy S10’da olan yeni Snapdragon 855 yonga setinden alan Black Shark 2, 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile geliyor.

Xiaomi, yeni nesil oyuncu telefonu için tüm ısı üreten bölgelerin sıcaklıklarını düşürmek için yeni bir sıvı soğutma sistemi geliştirdiğini belirtti.

Black Shark 2’nin arkasında, parlayan bir "S" logosu yer alıyor. Oldukça hareketli bir tasarım diline sahip olan cihaz, 6,39 inç OLED ekranında 1080 x 2340 çözünürlük sunuyor. Telefonda ayrıca, belirli oyunlar için işlemci, dokunmatik, ekran, ağ ve diğer parametreleri ayarlayan bir Game Studio özelliği de bulunuyor.

Black Shark 2’nin arka yüzünde 48MP + 12MP çift kamera kurulumu, ön yüzünde ise 20MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

4.000mAh batarya ve Hızlı Şarj 4.0 ile güçlendirilen Black Shark 2, iki yanına bağlanabilen gamepad sayesinde mobil oyunlarda konsola yakın deneyim vadediyor.

Xiaomi, telefonun 8GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonun 477 dolar, 12GB RAM ve 256GB depolama versiyonun ise 625 dolar satış fiyatıyla raflardaki yerini aldığını açıkladı. Şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulan Black Shark 2’nin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şu an için belli değil.