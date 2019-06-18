Xiaomi, Yeni Reklam Videolarında 'Çentikli Telefonlarla' Dalga Geçiyor

Xiaomi, geçtiğimiz hafta uluslararası pazarlar için Mi 9T’yi açıkladı. Mi 9T aslında Redmi K20’nin yeniden piyasaya sürülmüş halinden başka bir şey değil. Ancak bu durum Mi 9T’nin, çentiksiz bir ekran ve açılır-kapanır (pop-up) selfie kamerasıyla gelen üst-orta seviyeli ilginç bir akıllı telefon olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni reklam videoları serisinde akıllı telefonların çentikleriyle dalga geçiliyor. Her bir videoda, bir çentiğin farklı ortamlarda ne kadar saçma görünebileceği gösteriliyor.

Aslında Xiaomi’nin de geçmişte bazı çentikli telefonlar piyasaya sürdüğü hatırlanacak olursa, şirketin yeni reklam videolarında 'çentik' konusuyla dalga geçmesinin çok da samimi bir hareket olmadığı söylenebilir.

Belki de Xiaomi çentiğin kötü bir fikir olduğunu yeni fark etmiştir. Ancak görünüşe göre durum böyle değil, çünkü Xiaomi’nin Mi Mix serisinde çentiksiz tasarımlar yıllardır kullanılıyor. Dolayısıyla bunun aslında bir pazarlama taktiği olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ne kadar etkili olduğuna ise sizler karar vereceksiniz.