Xiaomi'den Yeni Bir Tablet Klavyesi Geliyor!

Xiaomi, Xiaomi Pad 6 tablet serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi tablet piyasasında oldukça önemli bir yere sahip, keza daha önce piyasaya sürülen Xiaomi Pad 5 bu konuda önemli bir örnek. Bugün ise Xiaomi'nin yeni Pad 6 tablet serisinin olduğu düşünülen yeni özel tablet klavyesi sızdırıldı.

Sızıntılarıyla ünlü Kacper Skrzypek, Twitter'da yaklaşan Xiaomi klavyesinin bazı görüntülerini ve özelliklerini paylaştı. Rapora göre tablet Xiaomi Pad 6 serisinin bir parçası olacak, bu da tabletle uyumlu olacağı anlamına geliyor. Klavye siyah ve mavi renk kombinasyonlarında görülebiliyor. Gayet sade bir tasarıma sahip klavye ayrıca bir akıllı telefonun ekranını paylaşmak ve farklı dosya türlerini aktarmak için kullanılabilecek bir NFC sensörü ile birlikte geliyor.

Klavye Xiaomi Pad 6 ile Birlikte Piyasaya Sürülebilir

Klavye ayrıca ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı aşağı kaydırma, uygulamaları değiştirmek için sola ve sağa kaydırma gibi hareket kontrollerini destekleyen bir dokunmatik yüzey desteğiyle birlikte geliyor. Bunun dışında klavyeyle ilgili bilinen pek fazla bir şey yok. Önümüzdeki günlerde Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerle ilgili bazı resmî duyuruları görebiliriz.

Daha önceki raporlara göre Xiaomi'nin yaklaşmakta olan premium tabletlerinin MediaTek'in Dimensity 9000 ya da Snapdragon 8+ Gen 1'den gücünü alacağı belirtiliyor. Xiaomi Pad 5'te bulunan Snapdragon 860'ın aksine, Xiaomi Pad 6'nın temel modelinin Snapdragon 870'e sahip olması bekleniyor.