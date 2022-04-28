Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Sızdırıldı: İşte İlk Görüntüler

Xiaomi geçen yıl Mart ayında ilk katlanabilir telefonunu duyurmuştu ve o zamandan beri halefi hakkında söylentiler dolaşıyor. Bugünse Çinli telefon üreticisinin yeni katlanabilir telefonuna dair ilk görüntüler sızdırıldı.

XDA üyesi Kacper Skrzypek, Xiaomi'nin en son MIUI Çin yapıları içinde bir sonraki katlanabilir telefonun görüntülerini tespit etti. Telefonun ana hatları ve nasıl açılıp kapandığına dair bir animasyon dışında pek bir şey görmüyoruz ancak genel tasarım ve kamera yerleşimi hakkında görüntüler bizlere ışık tutuyor.

Mi Mix Fold'daki dikdörtgenden farklı olarak telefonun arkasında kare bir kamera çıkıntısı var gibi görünüyor. Cihazın harici ekranında merkeze yerleştirilmiş bir delikli kamera da bulunuyor. Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunun ekranı Galaxy Fold tarzı bir form faktörüne sahip.

Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonunun İlk Görüntüleri

Skrzypek ayrıca cihazın “zizhan” kod adının olduğunu da ortaya çıkardı. MIUI kodu ayrıca telefonun Mi 10 ile aynı ekranı paylaşabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla dış ekranın 90Hz yenileme hızına ve HDR 10+ desteğine sahip bir AMOLED panel olması mümkün. Bununla birlikte şimdilik çok erken olsa da Mi 10'a kıyasla daha yüksek yenileme hızına veya farklı bir ekran boyutuna sahip bir ekran görebiliriz.

Leaker Digital Chat Station daha önce yeni Mix Fold'un 6,5 inç dış ekran ve 8 inç iç ekrana sahip olabileceğini öne sürmüştü. Telefonun katlanır panelinin de kırışmaya karşı daha dayanıklı olması bekleniyor.

Son olarak Mi Mix Fold, Snapdragon 888 ile piyasaya sürülmüştü bu nedenle yeni modelin Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

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