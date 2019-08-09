XIII'in Çıkış Tarihi 2020 Yılına Kaydırıldı

Eskilerin kaliteli nişancı oyunlarından XIII, yeniden yapım versiyonu ile bu sene çıkmaya hazırlanıyordu. Hazırlanıyordu diyoruz, çünkü PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve Mac için geliştirilmekte olan oyun için bizleri üzecek bir haber geldi. Yayıncı Microids, XIII oyununun artık 2020 yılında satışa sunulacağını duyurdu.

Aynı isme sahip çizgi-romandan uyarlanan oyunun konusu, adını veren Thirteen isimli yetenekli bir askerin etrafında dönüyordu. Yaralı bir halde Brighton Beach'te uyanan ve hafıza kaybı yaşayan ana karakterimiz, Birleşik Devletler Başkanı'nı öldürmekle suçlanıyordu. Köprücük kemiğindeki XIII dövmesi ve küçük bir anahtar gibi birkaç ipucuna bel bağladığımız senaryo boyunca gerçeği ortaya çıkartmaya ve suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyorduk.

Geliştirici stüdyo PlayMagic ile aldıkları ortak karar doğrultusunda açıklama yapan Microids Üretim Başkanı François Coulon, "PlayMagic'in bu zamana kadar yaptığı çalışma için heyecanlıyız. Bu ek geliştirme zamanı hedeflediğimiz cila seviyesine ulaşmak için gerekli." yorumunda bulundu ve devam etti: "Duyuru topluluktan çok yoğun bir geri dönüş aldı ve hayranlarımıza olabilecek en iyi oyunu sunmayı sağlama almak istiyoruz"

Şimdilik kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil. Sadece 2020 yılı işaret edilmiş. Diğer bir deyişle belki de fazla bir zaman beklememiz gerekmeyebilir. Bunu tabii ki yeni tarih duyurusu yapıldığında öğreneceğiz.