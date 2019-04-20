XIII'ün Yeniden Yapımı Duyuruldu

Eskilerin unutulmaz oyunu XIII, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve Mac için geri dönüyor. Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan PlayMagic ve Microids, XIII oyununun yeniden yapımının 13 Kasım 2019 tarihinde hem fiziksel hem de dijital olarak satışa sunulacağını müjdeledi.

XIII, le célèbre FPS en cel-shading est de retour sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac 💥



Découvrez ou redécouvrez XIII dans un remake disponible le 13 novembre et développé par @PlayMagicLtd. pic.twitter.com/V2GM2BWCLf — Microïds (@Microids_off) 18 Nisan 2019

Kullanılan Cel-Shading efekti ile sevimli bir görselliğe sahip olan XIII, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Windows PC ve Mac için 2003 yılında satışa sunulmuştu. Aynı isme sahip çizgi-romandan uyarlanan oyunun konusu, adını veren Thirteen isimli yetenekli bir askerin etrafında dönüyordu. Yaralı bir halde Brighton Beach'te uyanan ve hafıza kaybı yaşayan ana karakterimiz, Birleşik Devletler Başkanı'nı öldürmekle suçlanıyordu. Köprücük kemiğindeki XIII dövmesi ve küçük bir anahtar gibi birkaç ipucuna bel bağladığımız senaryo boyunca gerçeği ortaya çıkartmaya ve suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyorduk.

"PlayMagic ekibi orijinal XIII'ün inanılmaz görünümü ve hissiyatına sadık kalırken grafikleri, sesi ve animasyonları modernleştirerek gerçek bir klasiği yeniden yapma fırsatı için çok heyecanlı." yorumunda bulundu PlayMagic Üst Yönetici ve Yaratıcı Yönetmen Giuseppe Crugliano ve devam etti. "XIII'in oynanış mekanikleri serüveni oyunun esas ruhunu saracak şekilde modernleştirmek gayretiyle yeniden ele alınıyor. Yeni oyuncular tam anlamıyla ikonik bir başyapıtı yeni bir açıdan keşfederlerken, orijinal oyunun hayranları tüm zamanların favorilerinden bir tanesini yeniden keşfetmeyi seveceklerinden eminiz."

Bu arada, duyurunun şerefine US PlayStation Blog üzerinden yeniden yapım XIII ile ilgili konsept sanat çalışmaları paylaşıldı.