Xiaomi Civi 2 Kamerası iPhone 14 Pro Kamerasına Benziyor

Xiaomi Civi 2, 27 Eylül'de Çin'de kullanıcılarla buluşacak. Firma, dün telefon modelinin arka tasarımını sundu. Ardından ön tasarımını ve selfie kamera özelliklerini de açıkladı.

Markanın sunduğu ve açıkladığı ayrıntılar doğrultusunda yeni çıkacak olan telefon modelinin ön tarafında yer alan iki kamera, hap şeklinde bir tasarıma sahip. Bu hap tasarımı iPhone 14 Pro ve Pro Max'te olduğu gibi telefonun en üst noktasına konumlandırılacak.

Xiaomi Civi 2 ile Gelen Yeni Kamera Tasarımı

Bugüne kadar üretilen tüm Android telefon modellerinde kameralar sol ya da sağ üst tarafta yer alıyordu. Ancak Xiaomi Civi 2, hap kamera tasarımını ekranın en üst ve merkez noktasına taşıyor.

Bu kameraların 32MP görüntü kalitesine sahip olacağı söyleniyor. Birincil sensör ALD parlama önleyici kaplama ve otomatik odaklama ile birlikte gelen telefonun f/2.0 diyaftam özelliği bulunacak. İkincil sensör ise ultra geniş lense sahip bir şekilde donatılıyor.

Her iki kamerada da LED el feneri bulunacak. Xiaomi'nin önceki tasarımlarına oranla 7.23 mm kalınlık ve 171.8 gr ağırlığı olacak. Henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da söylentilere göre Civi 2, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Soc tarafından desteklenecek.

Kullanıcısıyla günler sonra buluşacak olan telefon modeli, şu an için sadece Çin'de satışa sunulacak olsa da ilerleyen dönemlerde tüm dünyada piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki Xiaomi Civi 2 fiyatları ne kadar? Haberimize göz atarak telefonun fiyatlarını ve teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.