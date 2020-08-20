Y Kuşağı Siber Saldırganların İlgisini Çekmeyecek Kadar Sıkıcı

Y kuşağındakiler çevrim içi güvenliğe önem veriyor gibi görünse de siber güvenlik konusunda yaptıkları başka bir durumu gösteriyor. Y kuşağındakilerin çoğu siber suçluların hedefi olmayacak kadar sıkıcı olduklarını düşünüyor.

Kaspersky’ın yeni raporu Y kuşağı hakkında ilginç bir araştırmayı ortaya koyuyor. Türkiye’de Y kuşağında olanların yüzde 36’sı dijital güvenliklerini artırmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyor ancak buna gerçekten ihtiyaçları var mı?

Y kuşağının bilgilerine erişmek çok sıkıcı

Y kuşağındakiler dijital konfor alanları için güvenliği en önemli etkenlerden biri olarak görmesine rağmen Kaspersky’ın yaptığı araştırmaya göre bunların yüzde 46’sı siber suçluların ilgisini çekmeyecek kadar sıkıcı olduğunu düşünüyor.

Türkiye’deki Y kuşağı kullanıcıların yüzde 61'i internette daha fazla zaman geçirmeleri sayesinde dijital güvenlik konusunda bilinçlendiklerini belirtiyor. Y kuşağı çoğu zamanını sosyal medyada geçirse de yüzde 42’lik grup arkadaş bulma servislerinin dijital güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor.

Y kuşağının siber güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaspersky Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrew Winton "Gelecek yıllarda toplumun teknolojiyi nasıl kullanacağını belirleyecek olan Y kuşağının dijital güvenliğe daha fazla odaklanması şaşırtıcı değil. Özellikle de ev ve iş arasındaki sınır giderek ortadan kalkarken bu çok normal" diyor.