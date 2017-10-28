Yaani Kısa Sürede Türkiye'nin En Çok İndirilen Uygulaması Oldu

Kısa bir süre önce Turkcell tarafından tanıtılan yerli arama motoru Yaani, 48 saat içerisinde 300 bin indirilme sayısına ulaştı. İki gün gibi kısa sürede hem App Store’da hem de Play Store’da yüksek indirme sayısına ulaşan yerli arama motoru, en çok indirilenler listesinde zirveye oturmayı başardı.

Anadili Türkçe olarak lanse edilen Yaani, nazar boncuğu sembolüyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Turkcell şirketi tarafından kullanıcılara sunulan Yaani’yi Yandex’in geliştirdiğini belirteyim. Google’a göre Türkçe aramalarda daha başarılı olduğu söylenen Yaani, 48 saatte 300 bin indirme sayısına ulaştı. Türk kullanıcılarının hemen alışmayı başardığı Yaani’de en fazla aranan içerik 'DGS ek yerleştirme tarihi' oldu. Ayrıca spor kategorisinde ise, en çok Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili aramalar yapıldığı belirtildi.

Turkcell’in geçtiğimiz yıl kurduğu veri merkezinde sunucuları bulunan yerli arama motoru, kullanıcı odaklı çalışıyor. Örneğin; vizyondaki filmleri kullanıcıya en yakın sinema salonlarına göre gösteren Yaani, ülke gündeminde yer alan son dakika haberlerini de kullanıcıyla paylaşıyor.

Ayrıca Turkcell şirketi tanıtım amaçlı bir kampanya sundu. Turkcell müşterilerine ilk indirmede 1 GB hediye internet paketi eden kampanyada, yapılan aramalar da kotadan yemeyecek.



