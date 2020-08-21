Yabancı Plakalı Araçların Türkiye'de Kalma Süresi Uzatıldı! İşte Açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabı üzerinden yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi hakkında açıklama yaptı. İşte yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi hakkında yapılan açıklama.

Yabancı Plakalı Araçların Türkiye'de Kalma Süresi 31 Ekim'e Uzatıldı!

Pekcan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır."

2- Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 21, 2020

Sizler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.