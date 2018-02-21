Yabancı Şirketlere Gelen Yüzde 18'lik KDV Ne Anlama Geliyor?

Son dönemde Steam ve App Store gelen yüzde 18'lik KDV ile birlikte Türkiye'de hizmet veren yabancı şirketler de yerli şirketler de vergi mükellefi olmaya başladı. Peki bu yeni dönem ne anlama geliyor? Yabancı şirketlerin KDV ödemesi neleri değiştirecek? İşte cevaplar.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, KDV Genel Uygulama Tebliğiyle Türkiye’de yerleşik olmayan şirketlerin Türk müşterilere müzik, video, oyun, abonelik, uygulama, bulut hizmet, dijital içerik ve abonelikler gibi elektronik ortamda sunulan hizmetlerden dolayı KDV'ye tabi tutulmalarının haksız rekabeti önlemek açısından çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yabancı şirketlerin yavaş yavaş vergi mükellefine girmeye başladıklarını ifade eden Eliaçık, "Yurtdışındaki şirketler gelip kendilerini, KDV yükümlüsü olarak tanımlatıp yüzde 18 KDV ödeyecek. Gündemlerine almak zorundalar yoksa, doğal olarak Bakanlık orada yaptırımlarını uygulayacak. Bu adımlar atılırken belli bir amaca göre atıldı" dedi.

Yabancı Şirketlere Ödeme Hizmeti Verebiliriz

Haziran 2015’te kurulan dernek bünyesinde para transferi, fatura ödeme, internet alışverişi ve ön ödemelli kartlar gibi çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirten Eliaçık, "Türkiye’de vergi mükellefi haline gelen yabancı şirketlere erişip ödeme hizmetlerini vermeyi istiyoruz. Yeter ki yabancı şirketler Türkiye’de kendini KDV mükellefi olarak tanımlasın. Türk şirketleri sadece ülke sınırları içerisinde bu hizmeti vermeyip, o şirketlerin yurtdışında da hizmetlerini bizim üzerimizden, almasını sağlamak istiyoruz. Artık yurtdışındaki şirketlere de ödeme hizmeti sunarak, hizmet ihraç eder hale geliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kayıtdışılıkla Mücadele Ediyoruz

Eliaçık, şu anda 13 milyon insana hizmet verdiklerini ancak hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Önümüzdeki üç yıl içerisinde, bu rakamı 30 milyon insana çıkarmayı planladıklarını belirten Eliaçık, aynı zamanda verdikleri hizmetle kayıtdışılıkla mücadele ettiklerini ifade etti.

Eliaçık, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kişi nakit alışverişi yaptığında ve itiraz ettiğinde problemi kendisi çözmek zorunda. Ama bizler aracılığı ile finansal servisleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ya da bankaları devreye soktuğunuzda artık orada da tüketiciyi koruyan kurallar devreye girmiş oluyor. Kredi kartı ile alışveriş yaptığınızda itiraz ettiğinizde kart bankanıza ya da elektronik para kuruluşuna şikayet edip, o durumun çözümü için, doğrudan onlardan da hizmet alabiliyorsunuz. Nakitte nerde ne kadar işlem yapıldığına dair, kimin ne kadar işlem yaptığını farklı kanallardan da izleyebiliyorsunuz. Böylelikle vergi açısından da herşey kayıt altına alınmış oluyor"

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