Yabancılarla Yaptığınız Sohbetlerin Şaşırtıcı Sonuçları Olabilir

ABD'deki son araştırmaya göre yabancılarla yapılan sohbetlerde daha mutlu oluyoruz. İnsanlar tanımadığı kişilerle daha derin sohbet etmek istiyorsa neden etmiyor?

Başkalarıyla gerçekten bağlantı kurmak istediğimizde, genellikle kendimizi aile ve yakın arkadaşlarla sınırlarız. Bir yabancıya açılmak çoğumuz için ürkütücü bir ihtimal gibi görünse de beklentilerimiz her zaman gerçeklerle örtüşmeyebilir.Yeni araştırma, insanların yabancılarla etkileşimlerine ilişkin beklentilerinin bu etkileşimlerin sonuçlarıyla uyuşmadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, katılımcıların yabancılarla derin sohbetlerin sonuçlarını yanlış anlayıp anlamayacağını, yabancılarla nispeten daha derin konuşmaların daha güçlü bağlantılar kurup kuramayacağını ve insanların ilgi ve ilgi beklentilerinin yabancılarla daha anlamlı konuşmalar yapmak için psikolojik engeller yaratıp yaratmayacağını görmek istedi.

1800'den fazla katılımcı, yabancılarla ve bilinen sırdaşlarla yapılan bir dizi "derin" ve "sığ" sohbetten insanların beklentilerini ve sonuçlarını ölçen deneyde yer aldı.

Yabancılarla yapılan sohbetlerde daha mutlu oluyoruz

İlk deney setinde, katılımcılar bir yabancıyla derin bir konuşma yaptıktan sonra nasıl hissetmeyi beklediklerini bildirdi. Konuşmadan sonra gerçekte nasıl hissettiklerini de açıkladı.Araştırmacılar, "Başka birinin önünde ağladığınız zamanı tarif edebilir misiniz?" gibi hassas konuları teşvik eden sorular yöneltti.

Ancak tanımadığınız insanlara karşı beklenen soğukluk, katılımcıların düşündüğü kadar oluşmadı. Hatta kendilerini beklenenden daha bağlı ve mutlu hissettiler.Diğer deney setleri, yüzeysel konuşmaları daha derin konuşmalarla karşılaştırırken (isteklerle konuşmaların samimiyetini manipüle ederek), aynı zamanda bilinen aile ve arkadaşlar arasındaki konuşmaları yabancılarla karşılaştırdı.

Makalenin yazarları, "Deneylerimiz, insanların derin konuşmalar bağlamında diğerlerinin endişesini sistematik olarak hafife alıp almadığını test ediyor." diye açıkladı.

Katılımcılar ayrıca sevecen bir ortak beklediklerinde daha derin sorular seçtiler ve bu, yanlış kalibre edilmiş beklentilerin yabancılarla daha derin konuşmalar yapmak için psikolojik bir engel olarak hareket edebileceği hipotezini destekledi.İnsanların genel refahı, sosyal ilişkilerinin kalitesiyle derinden bağlantılı gibi görünüyor. Güçlü ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye yönelik arzularımız olması şaşırtıcı değil.

Bu tür ilişkilere genellikle samimi ve hassas konuşmalar yoluyla ulaşırız. Araştırmaya katılanlar, günlük yaşamlarında şu anda sahip olduklarından daha derin etkileşimler yaşamak istediklerini bile bildirdi.Bu konuşmalar bir laboratuvarda ve gözetim altında gerçekleşmiş olsa da, araştırmacılar bu bulguların günlük yaşamımıza daha aşina olan bağlamlara genelleştirilebileceğine inanıyor.