Yager Development'ın Yeni Oyunu The Cycle, Erken Erişime Açıldı

Spec Ops: The Line ile tanıdığımız Yager Development, bildiğiniz gibi Deep Silver ile yollar ayrılana kadar Dead Island 2 oyununun da geliştiriciliğini yapmıştı. 2017 yılında Dreadnought ile karşımıza çıkmış olan Alman geliştirici stüdyo, şu sıralarda PC için satışa sunulacak olan The Cycle isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şimdilik çıkış tarihi belli olmayan oyun, Epic Games Store üzerinden erken erişime açıldı.

PvEvP türü bir nişancı oyunu olan The Cycle oyununda size verilecek olan çeşitli görevleri yerine getirecek, yeni silahlar ve güçler elde edecek, diğer oyuncuların önüne geçmeye ve Fortuna III adı verilen yaratık sınırına sağ salim ulaşmaya çalışacaksınız.

Bunun yanı sıra diğer oyuncularla birlik oluşturmak da mümkün olacak. The Cycle oyununda Solo, Duos ve Squads olmak üzere üç farklı oyun modu var. Duos modunda iki kişi diğer oyuncuların icabına bakmaya çalışacakken, Squads modunda ise tahmin edebileceğiniz üzere dört kişilik bir takım oluşturacak ve meydan okumaları tamamlamaya çalışacaksınız.

The Cycle oyununda daha dengeli bir oynanışın sağlanabilmesi için ödül avcısı sistemi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde, diğer oyuncuları devamlı olarak öldüren bir oyuncu Ruthless olarak mini haritada işaretleniyor ve bulunduğu yer de diğer oyunculara gösteriliyor. Bildiğiniz gibi buna benzer bir sistem Red Dead Online oyununda da kullanılıyor.

Mini harita üzerinde ayrıca oyuncu yoğunluğunun olduğu yerler de gösterilecek. Bu sayede, duruma göre tercihen PvP veya PvE olarak oynamak isterseniz mini haritanızdan bakarak tercihinize uyan yerlere gidebileceksiniz.

The Cycle şu an için erken erişim aşamasında ve Epic Games Store mağazasından indirilebilir. Şuradan ilgili sayfaya ulaşarak oyunu indirebilirsiniz.