Yağma Soruşturmalarında 48 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinin 6. gününe girmek üzereyken bilançonun ortaya çıkmasıyla birlikte kaostan beslenen kötü niyetli kişiler, depremlerden etkilenen 10 ilde yağma girişimlerinde bulundu. Kısa sürede sosyal medyada yankı bulan olay sonrasında kolluk kuvvetleri harekete geçti.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli, yağma ve hırsızlık iddialarıyla tutuklandı.

Kolluk Kuvvetleri Yağmaya Karşı Hareket Geçti

Olası asayiş problemlerine karşı hem askerin hem de polislerin devriye attığı illerde enkazlarda ve zarar gören iş yerlerinde yağma olaylarına rastlandı. Halk tarafından kolluk kuvvetlerine bildirilen olaylar sonrasında tutuklanan 48 şüpheliden 7'si için adli kontrol kararı alındı.

İllerin Cumhuriyet başsavcılıklarınca açılan soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca birçok ilde zincir marketleri ve beyaz eşya dükkanları soyan şüpheliler aranıyor.