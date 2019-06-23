Yağmurlu Hava Şartları Yakında Gran Turismo Sport'a Geliyor

Gran Turismo Sport için sıradaki güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şimdilik belli değil, ama fazla gecikmeyebilir. Haberimizin içeriğiyle bağlantılı olarak da sıradaki güncelleme büyük ihtimalle yağmurlu hava şartlarını gerçek anlamda oyuna getirecek.

Dün World Tour 2019 Nürburgring Nations Cup için bir canlı yayın gerçekleştirildi. Playstation Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilmiş olan üç saat uzunluğundaki bu canlı yayın sırasında, Sony ve Polyphony Digital Gran Turismo Sport oyununun yağmurlu hava şartlarını da ilk kez gösterdiler.

Şu an için dinamik olup olmadığı kesin olarak belirtilmiş değil, ama aşağıdaki canlı yayın videosunun 31:32, 1:32:40 ve 1:33:53 kısımlarına bakarak oyuna nasıl bir etkide bulunduğunu görebilirsiniz.

Yağmurlu hava şartlarının gerçek anlamda devreye girmesi ile görselliğin belirgin ölçüde değiştiğini görebiliyoruz. Çok daha gerçekçi bir hale geliyor. Yağışın durumuna göre ışıklandırmadaki farkı ve hafiflediği zamanda görüş netliğinin değişimini de fark etmişsinizdir. Yalnız video sırasında Williams Racing eSports adına yarışan Coque Lopez'in yarış esnasında zorlandığını da görebiliyoruz. Anlaşılan o ki geliştirici stüdyo en ince ayrıntıya kadar çalışmış ve bizlere en gerçekçi deneyimi sunmayı başarmış.

Şimdilik ilgili güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair Sony ve Polyphony Digital tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil, ama geçmişteki etkinlikler kapsamında gösterilen içeriklerin genelinde sıradaki güncelleme ile Gran Turismo Sport oyununa geldiğini görmüştük. Buna bakarak da fazla bekleyeceğimizi açıkçası pek sanmıyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.