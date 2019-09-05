Yahoo Çöktü! Kullanıcılar Hizmetlere Erişemiyor

Kullanıcı sayısı hızla düşen Yahoo, günün ilk saatlerinde dünya genelinde çöktü. Amerika ve Avrupa'dan gelen raporlar, kullanıcıların hizmetlere erişimde problem yaşadığını gösteriyor.

Sitelerin işleyişlerini ve çökme durumlarını kontrol eden siteler, Yahoo'da yaşanan çökmeyi raporladı. Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinde erişim sorununlarının bulunduğunu belirten rapor, Yahoo hizmetlerinin yüklenmesi sırasında problemlerin yaşandığını işaret ediyor.

Kullanıcıların çoğu hizmetlere hiç erişim sağlayamazken, bazıları ise oturum açma ekranına ulaştıktan sonra herhangi bir içerik görüntüleyemiyor. Bununla birlikte yaşanan sorunlardan daha az etkilenen bazı kullanıcılar uzun bekleme süreleri sonrasında hesaplarına erişim sağlayabildiler.

Yahoo şu ana kadar kesinti ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, bu durum bazı spekülasyonlara da yol açtı. Bununla birlikte erişim sorunlarının gittikçe düzeldiği ve pek çok yerde erişim sorunlarının normale döndüğü gözüküyor.