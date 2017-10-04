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  4. Yahoo'dan 3 Milyar Hesap Bilgisi Çalındı!

Yahoo'dan 3 Milyar Hesap Bilgisi Çalındı!

Yahoo'dan 3 Milyar Hesap Bilgisi Sızdırıldı!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Güvenlik

Son yıllarda ciddi saldırıların hedefi olan Yahoo, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 3 milyar hesabın 2013 yılında çalındığını açıkladı. Tarihteki en büyük güvenlik ihlalini ortaya çıkaran bu açıklama herkesin veri güvenliği konusunda ne kadar dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Önceki belirlemelere göre 1 milyar olan veri hırsızlığı, dün yapılan açıklama ile bir anda 3 milyara fırladı.

Yahoo bir süredir bu konuyla ilgili davalarla uğraşıyor. Şimdilik 41 tüketici Yahoo'ya dava açtı, ancak bu durum ilerleyen dönemlerde ABD federal mahkemelerini fazlasıyla meşgul edebilir. Sızıntıdan etkilenen Yahoo kullanıcılarının bazılarını mahkemede temsil eden avukat John Yanchunis, davanın ilerlemesine imkan sağlayan federal yargıçın tüketicilerin iddialarını haklı çıkarmak için daha fazla bilgi istediğini belirtiyor.

3 milyar hesabın çalınmasıyla ilgili açıklama yapan John Yanchunis, "Sanırım şu anda bazı gerçeklere sahibiz. Düşündüğümüzde bu durum gerçekten zihnimizi uyuşturuyor" dedi. Yahoo ise yaptığı araştırmada, çalınan bilgiler arasında banka hesap bilgilerinin olmadığını vurguladı.

Uzmanlara göre çalınan bilgiler eski ve kolay anlaşılır şifreler ile korunuyordu. Ayrıca, kullanıcıların diğer hesaplarına girmeyi kolaylaştıracak güvenlik soruları ve yedek e-posta adresleri de vardı. Bu da endişelerin giderek artmasına neden oluyor. 

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ETİKETLER: yahoo yahoo hack yahoo davası

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