Yahoo Veri İhlalinden Etkilenen Kullanıcılar 358 Dolar Alabilecek

Yahoo’nun sunduğu hizmetlerden yararlanan kullanıcıların 2012-2016 yılları arasında yaşanan veri ihlalinden etkilenmeleri nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Yahoo’nun açıklamalarına göre bu yıllar içerisinde Yahoo hesabı bulunan kişiler, topluluk davası anlaşma fonundan yararlanabilecekler.

Yahoo’nun açıklamalarına göre veri ihlalinden etkilenen kullanıcılar, 100 dolar ve üzeri miktarda para almaya hak kazanabilecekler. Tabii dava sonucunda fona aktarılacak olan paranın miktarı sabit olduğu için kullanıcıların alacağı para başvuran sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle 100 dolar olarak bahsedilen tutar, 358 dolara kadar çıkabileceği gibi daha az miktarlarda da olabilir.

Yahoo’nun topluluk davası anlaşma fonuna aktaracağı toplam tutar 117.5 milyon dolar olacak. Her ne kadar Yahoo öncesinde bu miktarın 50 milyon dolar olmasını teklif etmiş olsa da bu öneri jüri tarafından reddedilmişti.

Veri ihlalinden etkilenen kullanıcılar sadece para talebinde bulunabileceği gibi Yahoo, bu kullanıcılara başka hizmetler sunmayı da teklif ediyor. Yahoo’nun Credit Monitoring Services adı altında sunduğu hizmeti ile kullanıcılar, en az 12 ay boyunca kişisel bilgiler gibi önemli bilgilerinin başkaları tarafından kullanılması durumunda Yahoo tarafından haberdar edilecek. Bu hizmetten yararlanmak istemeyenler ise karşılığını para olarak almak için başvurabilecekler.

Yahoo’nun ödeyeceği miktar başvuran kişi sayısına göre kişi başı olarak değişecek olmakla beraber ödeme için sadece İsrail ve ABD’de yaşayan kişiler başvurabilecek. Bu kişilerin ayrıca başvurularını 20 Temmuz’a kadar internet üzerinden ya da posta aracılığı ile yapmaları gerekiyor.