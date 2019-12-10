Yakında Devlet Gözetiminde Çöpçatanlık Sitesi Açılabilir

CİMER üzerinden yetkililere ulaşan bir vatandaş, evlenemediğinden şikayet ederek, devletin çöpçatanlık sitesi açmak suretiyle evliliklere aracı olmasını istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise gelen isteğe olumlu yanıt verebileceğini dile getirdi.

Adı bilinmeyen bir vatandaş, şehirleşmeyle birlikte evlilik kurumunun zayıfladığını, izdivaç programlarının ve çöpçatan sitelerinin güvenilmez olduğunu aktararak, devlet gözetiminde çöpçatanlık sitesi kurulmasını istedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, CİMER durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na iletti. Evlenecek çiftlere yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı”, “Aile Eğitim Programı” ve boşanma aşamasında ve sonrasında da “Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı” programları yürüttüklerini açıklayan Aile Bakanlığı vatandaşın talebine şu yanıtı verdi: “Toplumumuzda evlilik ve aile kurumu; temelinde sevgi, saygı, sorumluluk, mahremiyet ve bağlanmanın olduğu yapı olarak algılanmakta. Eş seçimi ve aileyi ilgilendiren konularda rehberlik etmek, konu uzmanları tarafından bireylere yol göstermek sağlıklı bir aile temelleri için oldukça önemlidir. Ancak danışmanlık kurumları tarafından objektif olarak doğrulanması güç olan veya yanlı olması muhtemel bazı kıstaslar gözetilerek bireysel bir hak olan eş seçim davranışını mekanik bir süreç haline getirilmesinin bireylerin evlilik ile ilgili beklentilerini ve toplumda aile algısını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmelerin toplumsal yaşamın birçok alanında değişimi zorunlu kıldığına dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu: “Aile kurumu da bu değişimler karşısında yapısal birçok değişikliğe uğramakta, yer yer zayıflama eğilimi göstermekte hatta bazı koşullarda da parçalanma süreci yaşamakta. Bu etkiler karşısında aile yapısının güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması, evlilik müessesinin güçlendirilmesi zorunlu hale gelmekte. Ailenin varlığını ‘güçlü ve sağlıklı’ bir şekilde sürdürmesi için toplumsal değerleri içselleştiren, insan merkezli ve koruyucu, önleyici bir yaklaşımın esas alındığı politikalar uygulamaya geçirilmekte."