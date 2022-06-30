Yakıt Almak İçin Araçtan İnmeye Son: İşte Apple CarPlay'in Yeni Özelliği

Yakıt almak için araçtan inme devri sona eriyor. Sürücüler, bu sonbahardan itibaren yakıt alımlarını doğrudan Apple CarPlay içinden ön yetkilendirebilecekler. İlk olarak bu ayın başlarında WWDC'deki bir geliştirici oturumunda bahsedilen özellik, ‌CarPlay‌ kullanıcılarının bir yakıt istasyonuna gitmek için uygulamaları kullanmalarına ve bir yakıt satın alımına ön yetki vermelerine olanak tanıyacak.

Akaryakıt şirketleri, kullanıcıların Apple ‌CarPlay‌'de kullanılabilmeleri için iPhone'larına yüklemeleri gereken bireysel uygulamalar sunacak. ‌Bu iPhone‌ uygulamasına önceden ödeme bilgilerini girmek, kullanıcıların bir yakıt pompasını etkinleştirmesine ve doğrudan ‌CarPlay‌ kullanıcı arayüzünden hızlı bir şekilde yakıt satın almasına olanak tanıyacak.

Benzin firması HF Sinclair, Reuters'e yeni "CarPlay" işlevini benimsemeyi planladığını söyledi. Şirketin pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack Barger şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerin bir Sinclair istasyonuna gidip araç navigasyon ekranından yakıt satın alabilecekleri fikri şu an bile bizleri heyecanlandırıyor."

Yakıt İstasyonları da Yeni Sistem İçin Heyecanlı

Aynı şekilde P97 Networks CEO'su Donald Frieden, Reuters'e uygulamalarını ‌CarPlay‌'de kullanıma sunmak isteyen petrol şirketlerinden telefon aldıklarını söyledi.

Apple, zaman içinde ‌CarPlay‌ için park etme, elektrikli araç şarj etme ve yemek siparişi gibi daha fazla uygulama kategorisi açtı. İş seyahati kilometrelerini kaydetmek için sürüş görevi uygulamaları da bu yıl içinde yakıt uygulamalarının yanı sıra kullanıma sunulacak. Yakıt satın alma uygulamaları, iOS 16 sonbahar aylarında resmî olarak piyasaya çıktığında Apple ‌CarPlay‌'de mevcut olacak.

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