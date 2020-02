Yakuza 0, Ninja Gaiden II ve Dahası Bu Ayın Yeni Xbox Game Pass Oyunları

Microsoft bu ay PC ve Xbox One için Xbox Game Pass servisine eklenecek olan yeni oyunların duyurusunu yaptı. Ayın geri kalanında Ninja Gaiden II, Kingdom Hearts III, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, Yakuza 0, Jackbox Party Pack 3, Indivisible ve Reigns: Game of Thrones servise eklenecek yeni oyunlar olacak.

Ninja Gaiden II (20 Şubat 2020) - Xbox One

Tekrardan ünlü ninja Ryu Hayabusa rolünde olacağınız ikinci oyunda, insan ırkının kaderinin belirleneceği bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuğunuz sırasında birçok zorlu düşman ile yapacağınız çetrefilli savaşlar sizleri bekleyecek. Ninja Gaiden II oyununda yeni silahlar, yeni hareketler ve yeni mekanlar da bulunuyor.

Kingdom Hearts III (25 Şubat 2020) - Xbox One

Master Xehanort'ın başka bir Keyblade War savaşı başlatmanın planlarını yaptığını öğrenen Sora ve arkadaşları, yaklaşmakta olan karanlığı durduracak olan yeni muhafızın ışığını aramaya devam ediyorlar.

Two Point Hospital (25 Şubat 2020) - Xbox One

Simülasyon türünde olan Two Point Hospital oyununda, hastaneler tasarlayıp tercihinize göre dekore ediyorsunuz. Sonrasında ise sağlık hizmetlerinizi geliştirirken bir yandan ender görülen hastalıklara yakalanan bireyleri iyileştiriyor ve bir yandan da sorunlu personeliniz ile ilgileniyorsunuz.

Wasteland Remastered (25 Şubat 2020) - Xbox One

2087 yılında geçen oyun, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşın yirmi dokuz yıl sonrasını konu alıyor. Cehenneme dönmüş olan dünya susuzluk, açlık, radyasyon hastalığından kırılırken etrafta bir de çapulcular ve değişime uğramış varlıklar cirit atıyorlar. Siz ise Birleşik Devletler ordusundan geriye kalan kanun adamlarının oluşturduğu Desert Ranger ekibinden bir karakterin rolünde olacaksınız. Göreviniz ise değişime uğramış varlıklardan ve çapulculardan çok daha gizemli ve tehditkar bir hadiseyi araştırmak. Araştırmanız sırasında alacağınız kararların bütün dünyayı etkileyeceğini söyleyeyim.

Yakuza 0 (26 Şubat 2020) - Xbox One

Kazuma Kiryu hikayesinin en başına dönülen Yakuza 0 oyununda, basit bir şekilde halledilecek borç tahsilatı sırasında hedefteki kişinin öldürülmesi neticesinde bütün her şey terse dönüyor ve Kazuma Kiryu kendisini bir anda sorunlar yumağının içinde buluyor. Sonrasında ise bir gece kulübü sahibi olarak karakterinizin normal yaşamını araştırmaya başlıyorsunuz.

Jackbox Party Pack 3 (27 Şubat 2020) - Xbox One

Popüler parti oyununun üçüncüsü olan Jackbox Party Pack 3, kendi içinde beş oyun bulunduruyor. Bu oyunlar, en az üç en fazla sekiz kişiyle oynanabilen Quiplash 2 ve Tee K.O., tek başınıza veya en fazla sekiz kişiyle oynayabileceğiniz Trivia Murder Party, en az iki en fazla sekiz kişiyle oynayabileceğiniz Guesspionage ve en az üç en fazla altı kişiyle oynanabileceğiniz Fakin' It.

Yukarıdaki oyunlardan Two Point Hospital, Yakuza 0 ve Wasteland Remastered oyunlarının bu ay PC için Xbox Game Pass servisine ekleneceğini söyleyeyim. Bu oyunların dışında, Xbox One platformunun dışında PC için Indivisible ve Reigns: Game of Thrones oyunları da servisteki yerlerini alacaklar.

Indivisible

Platform oyunu ögeleri barındıran aksiyon-rol yapma oyunu Indivisible, Ajna isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Köyü Ravannanar emrindeki bir ordu tarafından yakıp kül edilen Ajna, bu esnada gizemli bir yetenek kazanıyor. Bu sayede Incarnations adı verilen bireyleri absorbe edebilen Ajna, Ravannanar ile yüzleşmek için bir yolculuğua çıkıyor. Bu yolculuğu sırasında da hem gizemli güç hakkında bilgi edinirken hem de farklı kahramanlar ile tanışıyor ve yeni yetenekler de ediniyor.

Reigns: Game of Thrones

Nerial ve HBO ortaklığında geliştirilen Reigns: Game of Thrones, Devolver Digital tarafından yayınlanıyor. Oyundaki hedefiniz kral veya kraliçe olarak, kararlar vermek ve Kış mevsimi boyunca Ak Yürüyenler'e karşı Westeros'a liderlik etmek için mümkün olabildiğince uzun süre hükümdarlık etmek olacak.