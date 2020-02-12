Yakuza 5 HD Remastered da Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz Ağustos ayındaki GamesCom fuarı sırasında bir duyuru yapan SEGA, Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5 oyunlarının da HD Remastered olarak PlayStation 4 için satışa sunulacağını müjdelemişti. İlk iki oyunun bir nevi HD Remastered versiyonları diyebileceğimiz Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 sonrasında gelen bu duyuru, seriye bir bütün olarak sahip olmak isteyen oyuncuları fazlasıyla sevindirmişti.

Yakuza 3 HD Remastered 22 Ağustos 2019 ve Yakuza 4 HD Remastered da 29 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulduktan sonra, sıra Yakuza 5 HD Remastered oyununa geldi. GamesCom 2019 fuarında yapılan duyuruda, serinin beşinci oyununun yenilenmiş versiyonu için 11 Şubat 2020 tarihi verilmişti. Beklenen o gün en nihayetinde geldi.

Eğer The Yakuza Remastered Collection sahibiyseniz, ek bir ücret ödemeden Yakuza 5 HD Remastered oyununu indirebiliyorsunuz. Değilseniz de üçüncü ve dördüncü oyunun yenilenmiş versiyonlarının aksine, 1080p çözünürlükte 60 FPS desteğiyle deneyimleyebileceğiniz bu oyunu 159 TL karşılığında bağımsız olarak satın alabilirsiniz.

Yakuza 5 konusu

Yakuza 5 oyununda, bu defa beş ana karakter bulunuyor. Bunların başında Kazuma Kiryu olacakken, dördüncü oyundaki Shun Akiyama ve Taiga Saejima da geri dönüş yapacaklar. Diğer iki ana karakterden birisi Haruka Sawamura ve diğeri ise daha önceden hiçbir Yakuza serisinde görmediğimiz Tatsuo Shinada.

Hikayeye göre Tojo ve Omi arasındaki barışın son bulması sonrasında, Kiryu ağabeyimizin taksi şoförü tüm olayların ortasında kalıyor. Geçmişi ile yeniden yüzleşmek zorunda kalan baş ana karakterimiz, yeraltı dünyasına geri dönüyor ve beraberindekiler ile büyük bir çete savaşını önlemek için zorlu bir göreve atılıyorlar.