Yakuza 7'de Daha Fazla Tanıdık Yüz Göreceğimiz Kesinleşti

Yakuza: Like A Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness seride yeni bir karakter ile yeni bir hikaye başlatacak olabilir ama bu geçmişin unutulacağı anlamına gelmiyor. Bu ay içerisinde yayınlanan yeni hikaye fragmanıyla Kazuma Kiryu ağabeyimizi yeni oyunda da göreceğimizi öğrenmiştik. Görünen o ki geri dönüş yapacak olan tek tanıdık yüz Kazuma Kiryu olmayacakmış.

Japon yayıncı SEGA, dün Youtube kanalı üzerinden Sega Nama adıyla yeni bir canlı yayın gerçekleştirdi. Serinin genel yönetmeni Toshihiro Nagoshi, bu canlı yayın sırasında Kazuma Kiryu dışında daha başka tanıdık yüzlerin olacağını duyurdu. Onaylanan isimler Goro Majima, Taiga Saejima ve Daigo Dojima ama Nagoshi daha başka isimlerin de olacağını söyledi.

Yakuza serisiyle bu oyun sayesinde tanışacak olan takipçiler için ufak bilgilendirmeler yapmak gerekirse, Goro Majima Yakuza 0 ve Yakuza: Dead Souls oyunlarında yönettiğimiz ana karakterlerden bir tanesiydi. Majima ailesinin reisi olmasının yanı sıra Tojo klanının da altıncı başkanıydı.

Taiga Saejima, Yakuza 4 ve Yakuza 5 oyunlarının ana karakterlerinden bir tanesiydi. Tojo klanındaki Sasai ailesinin eski bir üyesi de olan Saejima, daha sonradan kendi ailesinin reisi olmuştu.

Geri döneceği kesinleşen bir diğer tanıdık yüz, Daigo Dojima da serinin tüm ana oyunlarına ek olarak Yakuza Online oyunundaki Daigo Dojima: At the Time of Adversity etkinliğinde ana karakter olarak karşımıza çıkmıştı.

Bu ay içerisinde geliştirilme süreci tamamlanmış olan Yakuza: Like A Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, PlayStation 4 için özel olarak öncelikle Japonya'da 16 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde de önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.