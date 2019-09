Bu aralar yeni Yakuza oyunuyla ilgili sıkça haber geliyor. Tokyo Game Show 2019 fuarının başlaması ile Yakuza 7'nin hikaye ve oynanış fragmanları yayınlandı.

Dün haftalık Japon oyun dergisi Famitsu yeni sayısında, Japonya'da Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla 16 Ocak 2020 tarihinde çıkışını yapacak olan oyuna dair yeni bilgiler paylaşmıştı. Bu bilgiler ile senaryoda karşımıza çıkacak olan karakterlerden ikisini daha tanıma fırsatımız olmuştu. Ayrıca kavgaya destek kuvvet çağırma ve Dragon Kart, Traditional Movie Theater ve PachiSlot mini oyunlarının yer alacağını da öğrenmiştik.

Bugün ise düzenlenen sahne etkinliği sırasında oyun için iki yeni fragman yayınlandı. Bunlardan ilki bir hikaye fragmanı olarak karşımıza çıkarken, aynı zamanda da batılı ülkelerde Yakuza 7: Like a Dragon adıyla satışa sunulacağına resmiyet kazandırdı. Yakuza 7: Like a Dragon adını aslında ilk kez duymuyoruz. Oyunun geçtiğimiz az yapılan duyurusu sırasında kazara da olsa erkenden açıklanmıştı. Tokyo Game Show 2019 fuarının başlamasıyla açılan İngilizce tanıtım sayfası eşliğinde bahsi geçen isim resmi olarak duyuruldu.

Aşağıdan izleyebileceğiniz hikaye fragmanı Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness / Yakuza 7: Like a Dragon oyununda Yokohama şehrinde atılacağımız macerayı gösteriyor. İşlemediği bir suçtan hüküm giyen ve on sekiz yıl hapse mahkum olan Ichiban Kasuga, çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Hemen hemen dört dakika uzunluğu olan oynanış fragmanı ise bu zamana kadar öğrendiğimiz detayların görsel bir aktarımı diyebiliriz. Sıra tabanlı sisteme geçiş yapılan yeni oyundaki çatışmalar sırasında yine elimize geçen eşyalarla düşmanlarımızı pataklamamız mümkün olacakken, yeni tanıdığımız karakterlerden Saeko Mukouda ve Kouichi Adachi'ye ek olarak Namba'yı da dövüş esnasında görebiliyoruz. Hatta Kouichi Adachi bir sahnede düşmanlarından birini yola atarak çarpılmasını da sağlıyor.

Dövüş kısımlarının yanı sıra senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları, konserve kutusu toplama, Dragon Kart, Traditional Movie Theater, test, PachiSlot, karaoke, dart, golf, Shenmue serisinden aşina olduğumuz atari oyunları da dahil birçok mini oyunu da görebiliyoruz.