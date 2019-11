Yakuza 7'nin Just Action Sistemi, Kiwami Yetenekleri ve Dahası Tanıtıldı

SEGA, geçtiğimiz günlerde geliştirilme süreci tamamlanan Yakuza: Like a Dragon ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Yeni detaylarda iki yeni iş, Just Action sistemi, Kiwami yetenekleri ve yeni dövüş teknikleri ele alınıyor.

Tanıtılan iki yeni işten birisi Bodyguard, diğeri ise Host. Her iki işe de Hello Work noktasından geçiş yapabiliyorsunuz. Bu iki işin de Ichiban Kasuga'ın dövüş tarzına ve yeteneklerine etki ettiğini söyleyelim. Eğer Bodyguard olursanız, Katana kullanabilecek ve sıra her size geldiğinde daha fazla hasar verebileceksiniz. Host'ta ise Japon içki şişesi ile düşmanlarınızı perişan edebilirsiniz. Saldırınız dondurucu soğuklukta olacağı için düşmanlarınız sıra onlara geldiğinde dahi size saldıramayacaklar ve sıra her size geldiğinde ise vereceğiniz hasarda artış olacak. Ancak saldırılarınızı takım arkadaşlarınız düşmanlarınıza yakınken yapmamaya dikkat edin. Malumunuz, onlar da etkilenebilecekler.

Yakuza: Like A Dragon oyununda Kiwami yetenekleri de olacak. MP (Zihinsel Puanlar) gerektiren bu özel yetenekler, daha güçlü olmaları ve takım arkadaşlarınızı iyileştirmek gibi çeşitli etkileri ile standart saldırılardan önemli ölçüde ayrılacaklar. Bu yetenekler aynı zamanda seçtiğiniz işe göre de değişecekler. Mesela Bodyguard olduğunuzda Onigiri adı verilen ve Katana kılıcıyla yüksek güçte saldırdığınız bir Kiwami yeteneğiyle gelecek. Host ise düşmanınızın yüzüne buz gibi soğuk Japon içkisiyle yapacağınız Kiwami yeteneğini sağlıyor.

Just Action sistemi ise birçok Kiwami yeteneği ile geliyor ve serinin dayanak noktası olan Heat Action gibi, bu sistemde de belirli bir tuşa seri bir şekilde veya ekranda çıkan tuşa zamanında basmanız gerekecek. Eğer ekranda çıkan tuşa düşmanınız size saldırmadan önce basarsanız, alacağınız hasarı da en aza indirgeyebileceksiniz.

Son olarak, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Yakuza: Like a Dragon oyununda da işaret tabelalarını ve bisikletleri yardımcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar gibi sayısız fırsat olacak. Engulf Attack bunlardan bir yenisi. Bu saldırı sayesinde düşmanlarınızı birbirine çarparak toplu hasar vermeniz mümkün olabilecek. O anda seçili olan iş ile gelen Kiwami yeteneğinin de bu duruma etkisinin olacağını söyleyelim. Bir diğeri ise Hit by a Car ve kimi zaman kontrolünüzün dışında gerçekleşebilecek bir durum diyebiliriz. Dövüş sırasında darbe indirdiğiniz bir düşmanınız yola düştüğünde, o yoldan geçmekte olan bir araba çarpabilecek ve haliyle de ek bir hasar daha almış olacak. Kiwami yeteneğiniz burada da devreye girecek ve duruma göre düşmanınızı yolun çok daha ilerisine fırlatabileceksiniz.

PlayStation 4 için geliştirilmiş olan oyun, Japonya'da 16 Ocak 2020 tarihinde Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla satışa sunulacak. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde yaşayan oyuncularla da Yakuza: Like a Dragon adıyla buluşacak ama şimdilik bir çıkış tarihi verilmiyor.