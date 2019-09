Yakuza 7'nin Oynanış Sistemine Ait Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının önemli serilerinden olan Yakuza, geçtiğimiz hafta içinde duyurulan Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (dünyanın geri kalanı için Yakuza: Like a Dragon) ile yoluna devam edecek. Bu defa Yakuza Online oyunundan tanıdığımız karakter Kasuga Ichiban başrolde olacak. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmekte olan oyun, bildiğiniz gibi bu defa sıra tabanlı bir oynanış sunacak. Eğer bu oynanış sistemi kabul görmezse, bir sonraki oyunda yine eski sisteme geri dönüşün yapılacağını söyleyelim.

Baş Üretici Masayoshi Yokoyama, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşım ile Live Command RPG Battle adı verilen yeni dövüş sistemi ile ilgili ek detayları paylaştı.

Gematsu sitesi tarafından yapılan tercüme sayesinde ortaya çıkan yeni detaylara bakacak olursak, eski sıra tabanlı rol yapma oyunlarına göre bu yeni sistemde tüm karakterler gerçek zamanlı olarak hareket edecek ve yaşayan bir şehirde dövüşeceklermiş. Yani biz komutu verene kadar hazır asker gibi bekleme durumu olmayacak. Ana düşmanlar hariç herhangi bir düşmanla karşılaştığımızda, girişeceğimiz savaş tam olarak bulunduğumuz konuma göre başlayacakmış. Savaş başladığında, yukarıda da bahsedildiği gibi etrafımızdaki tüm karakterler gerçek zamanlı olarak hareket edecekler ve söz konusu bir şehir ortamı olacağından dolayı duruma göre sokak tabelaları veya bisikletlere takılan olursa yere düşebileceklermiş.

Hazır bisikletlerin lafı geçmişken. Eğer serinin önceki oyunlarında bisikletleri silah olarak kullanmayı seviyorduysanız, yeni oyun sizi memnun edecek. Bisikletler dahil etrafta gördüğünüz ve kullanılabilir olan bütün nesneleri saldırı silahı veya engel olarak kullanabileceksiniz.

Dövüşlerde saldırı sırası istatistiklere göre belirlenecek ama olası bir durumda, saldırınız başka bir düşman tarafından engellenebilecek. Bunun yanı sıra içinde bulunduğunuz durum saldıracağınız düşman ile aranızdaki mesafeye ve dövüştüğünüz alandaki nesnelere göre değişebilecek. Mesela önünüze bisiklet veya benzeri bir şey geldiğinde, karakterinizin sınıfı ve niteliklerine göre tekmeyle düşmanınıza gönderebilecek veya yakalayıp onunla düşmanınıza vurabileceksiniz.

Dövüş sırasında, yola düştüğünüzde yoldan geçen bir araba size çarparak zarar verebilecek. Yokoyama bunun Live Command RPG Battle sisteminin bir parçası olduğunu söylüyor.

Ekranda çıkan tuş(lar)a sürekli basmanızı gerektiren kısımlar hemen her oyunda karşımıza çıkıyor. Bu durum Tekken 7: Whereabouts of Light and Darkness oyununda da olacak. Eğer bu kısımlar hoşunuza gitmiyorsa, Auto isimli bir modun olacağını söyleyelim. Bu mod sayesinde, oyun karakteriniz, sınıfına ve niteliklerine uygun olan eylemleri otomatik olarak gerçekleştirecek. Ne var ki bu özelliğin her daim istenilen şekilde işlemeyebileceği söyleniyor.

Son olarak, Baş Üretici Masayoshi Yokoyama, Tekken 7: Whereabouts of Light and Darkness oyununun Tokyo Game Show 2019 fuarında oynanabilir olacağının müjdesini verdi. Yani eğer bir şekilde fuara katılımda bulunacaksanız, serinin yeni oyununu oynama fırsatınız olacak. Katılımda bulunamayacak olanlar için de fuar süresince yeni detayların paylaşılacağı söyleniyor.