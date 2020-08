Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Netleştirildi

Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ne zaman sorusu bugün itibarıyla cevabını buldu. SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio merakla beklenen açıklama ile karşımıza çıktılar. Detayı ise haberimizde sizi bekliyor.

Yakuza serisi, Kazuma Kiryu karakterinin hikayesinin tamamandığı altıncı oyundan sonra, Yakuza: Like a Dragon (Japonda adıyla Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness) ile hem yeni bir ana karakter hem de sıra tabanlı oynanış sistemine geçerek yepyeni bir sayfa açmıştı. Bu yılın başlarında Japonya'da satışa sunulmuş olan devam oyunu, birkaç ay sonra da dünya genelinde satışa sunulacak.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir duyuru yapan SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza: Like a Dragon için özel sürümlerinin tanıtımlarını yapmıştı. Standart sürümün yanı sıra Day Ichi Digital Edition, Day Ichi SteelBook Edition, Hero Edition (Dijital) ve Legendary Hero Edition (Dijital) olmak üzere dört özel sürüm ile satışa sunulacak. Duyuru ile eş zamanlı olarak ön-siparişe açılan mağazalardan Microsoft Store listelemesinde oyunun çıkış tarihi 13 Kasım 2020 olarak görünmüştü. Ne var ki bu listelemeye Japon yayıncı tarafından herhangi bir teyit veya yalanmama geri dönüşü yapılmamıştı ama söz konusu resmi bir yer olunca, bu tarihin resmi çıkış tarihi olduğuna kesin gözüyle bakmıştık.

Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Bugün ise SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio tarafından beklenen duyuru gerçekleştirildi. Yakuza: Like a Dragon, PC (Steam ve Microsoft Store), PlayStation 4 ve Xbox One için 13 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Series X versiyonu konsolun çıkış tarihinde ve PlayStation 5 versiyonu ise daha ileri bir tarihte bizlerle olacak.

Duyuruya ek olarak, Yakuza: Like a Dragon için yeni bir fragman daha yayınlandı. How Will You Rise? (Nasıl Yükseleceksin?) adı altında yayınlanan yeni fragmanda, ana karakterimiz Ichiban Kasuga ve beraberindeki ekip arkadaşları Nanba, Saeko ve Adachi ve bu karakterler için aralarında geçiş yapabileceğiniz yirmiden fazla farklı iş kolu gösteriliyor.

Yakuza: Like a Dragon Konusu

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Ichiban Kasuga, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan Ichiban, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.