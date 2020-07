Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

SEGA, Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi duyurusunu gerçekleştirdi. Oyunun yeni nesilde PlayStation 5 için satışa sunulacağı da müjdelendi.

Yakuza serisinin son oyunu Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, bu yılın başlarında satışa sunulmuştu. Bu yıl içerisinde Yakuza: Like a Dragon adıyla batıya da geleceği söylenmiş olan oyunun, Mayıs ayında gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında Xbox Series X ile yeni nesle de geleceğini öğrenmiştik. Bugün ise beklenen bir diğer önemli duyuru gerçekleştirildi.

Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Ne Zaman?

SEGA tarafından yapılan duyuru ile Yakuza: Like a Dragon, 13 Kasım 2020 tarihinde PC (Steam, Humble Store ve Microsoft Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Xbox Series X versiyonu Smart Delivery teknolojisi sayesinde konsolun çıkış gününde erişime açık olacakken PlayStation 5 versiyonu ise ileri bir tarihte oyuncuların beğenisine sunulacak.

Tarih duyurusuna ek olarak Yakuza: Like a Dragon, Day Ichi Digital Edition, Day Ichi SteelBook Edition, Hero Edition (Dijital) ve Legendary Hero Edition (Dijital) olmak üzere Microsoft Store, PlayStation Store, Steam üzerinden ön-siparişe açıldılar.

Day Ichi Digital Edition, standart sürüm oluyor. Sadece ana oyun ile gelecek. Day Ichi SteelBook Edition, standart sürümün metal kutulu versiyonu iken Hero Edition içeriğinde ana oyuna ek olarak Job Set ve Management Mode Set bulunacak. Legendary Hero Edition ise Hero Edition içeriğine ek olarak Crafting Set, Karaoke Set, Stat Boost Set ve Ultimate Costume Set içerikleri bulunacak.

Yakuza: Like a Dragon Konusu

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Ichiban Kasuga, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan Ichiban, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Yakuza: Like a Dragon En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Depolama Alanı: 40 GB

Yakuza: Like a Dragon Önerilen Sistem Gereksinimleri