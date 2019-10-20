Yakuza: Like a Dragon'da Arkadaşlarınızla Bağınızı Kuvvetlendirebilirsiniz

Yakuza: Like a Dragon, önceki oyunlara göre daha detaylı bir oynanış sistemine sahip olacak. Son olarak karakterimizin Yaşam Deneyimi olacağını ve bunları nasıl artırabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi ise oyundaki karakterler arası bağlar ile ilgili Bond sistemi detaylandırıldı.

Sega tarafından detayları paylaşılan Bond sistemi, yeni bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Bu yolla, Ichiban Kasuga arkadaşları ile arasındaki bağı geliştirebilecek ve arkadaşlarının becerilerini iş değişikliği yapma, yeni yetenekleri öğrenme, ana karakterimizin yaptığı saldırlarını devam ettirme ve daha birçok şey için artıracak.

Peki aradaki bağlar nasıl geliştiriliyor? Bunun için "Traditional Movie Theater" Play Spot noktasına giderek arkadaşınızla film izleyebilirsiniz. Eğer arkadaşınızın tercih ettiği filmi seçerseniz aradaki bağı bir oturuşta derinleştirebilmeniz mümkün olacak. Bunun dışında Yokohama şehrindeki bir restoranda birlikte yemek yiyebilirsiniz. Bu esnada, özel bir yemek sohbeti etkinliği olan Table Talk gerçekleştirirseniz, arkadaşınız ile aranızdaki bağı daha da derinleştirebileceksiniz.

Her bir arkadaşınız ile aranızdaki bağı derinleştirirken, size güvenmeye başlayacakları için Bond Dramas adı verilen yan hikayeler her bir karakterin gerçek doğasını da yavaş yavaş ortaya çıkaracak. Bu sayede, bu karakterlerin gizli geçmişlerini, endişelerini ve sıkıntılarını da öğrenebileceksiniz. Hikayelerini dinleyip endişlerini de ortadan kaldırmanız durumunda, becerilerini de büyük ölçüde geliştirmiş olacaksınız.

Son olarak, Bond Dramas tamamladıkça ve arkadaşlarınızla aranızdaki bağları derinleştirdikçe Bond Skills adı verilen ve oldukça güçlü kooperatif saldırı yetenekleri öğreneceksiniz. Saldırılar karakterden karaktere farklılık gösterecek ama her birinin kendisine özgü ustalığı var ve etkili kullanım sayesinde yere seremeyeceğiniz düşman yok.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Yakuza: Like a Dragon, Japon oyuncular ile 16 Ocak 2020 tarihinde buluşacak. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yaşayan oyuncular ise 2020 yılının herhangi bir zamanında oyuna kavuşacaklar.