Yakuza: Like a Dragon'daki İş Kolları ve Yaşam Deneyimi Sistemi Detaylandırıldı

Japonya dışında Yakuza: Like a Dragon adıyla satışa sunulacak olan yeni Yakuza oyunu ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Famitsu, yer verdiği bilgiler ile Yakuza: Like a Dragon oyunundaki iş kollarını ve Life Experience (Yaşam Deneyimi) sistemi ile ilgili detayları paylaştı.

Şu an için oyunda kaç farklı iş kolu olacağına dair kesin bir sayı yok ama ilk üçü Riot Police Officer (Çevik Kuvvet Memuru), Idol (İdol) ve Fortuneteller (Falcı) olacak. Çevik Kuvvet Memuru tahmin edebileceğiniz üzere tam zırh koruması ve kalkan sayesinde yüksek derecede savunma sağlayabiliyorken, İdol ise sadece Saeko Mukouda için seçilebilir olacak. Elinize mikrofonu aldığınızda yapabileceğiniz ayrı, şarkı söyleyerek yapabileceğiniz ayrı saldırıların olacağı bu iş kolunda düşmanları sersemletirken müttefikleri de iyileştirebileceksiniz. Falcı ise elinizde tutacağınız kristal küre ile çeşitli gizemli saldırılar yapmanıza olanak tanıyor.

Peki bu iş kollarına nasıl geçiş yapacaksınız? İşte bu noktada Yaşam Deneyimi sistemi devreye giriyor. Bu sistem Enthusiasm (Heves), Mentality (Zihniyet), Cheerfulness (Neşeli Olma), Kindness (Nezaket), Intelligence (Zeka) ve Stylishness (Zerafet) olmak üzere altı farklı parametreden oluşuyor ve her bir iş için ayrı bir Yaşam Deneyimi gerekiyor. Aksi takdirde o işe girmeniz mümkün olmayacak.

Yaşam Deneyimi'ni güçlendirmek için belirli seçenekleriniz var. Mesela Hello Work ile belirli bir iş almak, belki de hiçbir zaman işinizin olmayacağı insanlarla konuşmak, kadınlarla daha popüler olmak, dövüşlerde galip gelmek ve daha birçok şey yaparak deneyimlerinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca Play Spot'ları da tercih edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, Ocean Qualification School bunlardan bir tanesi olacak. Hikaye sırasında ziyaret edeceğiniz bu okulda sınavları geçerek hızlıca deneyim kazanabileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan sınavlar, Japonca ve dünya tarihi ile ilgili genel bir eğitim alacağınız Tarih'ten ve Isezaki Ijincho'ya kadar çeşitlilik gösterecek. Sınavlar dört sorudan oluşacak ve size verilen süre zarfında bu soruları eksiksiz cevaplamanız gerekecek.

Ne var ki Play Spot'larda yapabilecekleriniz sınavlara girmekten ibaret olmayacak. Golf oynamak, PachiSlot makineleri, Dragon Kart yarışlarına katılmak ve çok daha fazlası olacak.

PlayStation 4 için geliştirilmekte olan yeni oyunun çıkış tarihi Japonya için 16 Ocak 2020. Kuzey Amerika ve Avrupa için de 2020 yılında satışa sunulacak ama şu anlık net bir tarih belirlenmiş değil.