Yakuza: Like A Dragon'dan Yarım Saatlik Yeni Oynanış Gösterimi

Geçtiğimiz hafta içerisinde sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, Sega'nın Yakuza: Like a Dragon için bir canlı yayın gerçekleştireceğinden bahsetmiştik. Beklenen canlı yayın gösterimi bugün itibarıyla gerçekleştirildi.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz canlı yayın gösteriminin tekrarı toplamda 55 dakikadan biraz uzun ama oynanış kısmı için 12:23 - 42:50 arasına bakabilirsiniz.

Bizlere detaylı bir gösterimin yapıldığı canlı yayın ana karakterimiz ve beraberindeki Namba, Saeko Mukoda ve Koichi Adachi ile tam kadro olarak başlıyor ve çok geçmeden aksiyonun ortasına balıklama dalıyoruz. Genel olarak serinin yeni oyunu ile geçiş yapılan sıra tabanlı dövüş sistemi, başınız sıkıştığında yardımcı çağırma ve bir takım özel saldırıları yapıldığı bir oynanış gösterimi yapılmış.

İlerleyen kısımlarda Hello Work sistemi de ekranımıza geliyor. Bildiğiniz gibi senaryo boyunca karakterlerinizin işlerini değiştirebiliyorsunuz ve değişikliği de Hello Work sistemi üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ancak şunu hatırlatmamız gerekiyor ki oyunda iş değişimi yapabilmek için o işin gerektirdiği yaşam deneyimini kazanmış olmanız gerekiyor ve bunu da başta Play Spot noktalarından sağlayabiliyorsunuz.

Gösterimin en ilginç noktalarından bir tanesi de arkadaşlarınızla aranızdaki bağı kuvvetlendirmenizi sağlayan çeşitli etkinlikler gerçekleştirebilme özelliği. Yakın bir zaman önce paylaşılan detaylara göre Namba, Saeko Mukoda ve Koichi Adachi ile aranızdaki bağı kuvvetlendirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun için de belirli şeyler yapmanız gerekiyor. Mesela birlikte film izlemek ve restorana gidip yemek yerken sohbet etmek gibi. Aradaki bağlar kuvvetlendiğinde de hem onları daha yakından tanıyabiliyor hem de becerilerinin gelişmesine olanak sağlıyorsunuz. Bu ise size çatışmalarda çok daha güçlü kooperatif saldırılar yapabilme avantajı olarak geri dönüyor.

YouTube üzerinden gerçekleştirilen gösterimi aşağıdan izleyebilirsiniz.