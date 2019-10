Yakuza: Like a Dragon için Önümüzdeki Hafta Canlı Yayın Yapılacak

Yakuza serisinin yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon (Japonca versiyonu Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness) Eylül ayı içerisinde PlayStation 4 için duyurulmuştu. Altıncı oyun ile hikayesi sona eren Kazuma Kiryu, bayrağı Yakuza Online oyununun da ana karakteri olan Kasuga Ichiban'a devrediyor. Serinin yeni oyunu farklı hikaye ve sıra tabanlı strateji sistemiyle 16 Ocak 2020 tarihinde Japon oyuncular ile buluşacak. Zaman içerisinde Kavgalar Sırasında Yardımcı Çağırma, Oynanış Sistemi ile ilgili daha fazla detay, İş Kolları ve Yaşam Deneyimi Sistemi ve Arkadaşlarınızla Bağlarınızı Kuvvetlendirme dahil hakkında pek çok bilgiye sahip olduğumuz oyun için haftaya özel bir canlı yayın yapılacak.

Sega tarafından verilen detaya göre, canlı yayın 29 Ekim 2019 Salı günü TSİ 14:00 sıralarında başlayacak. Dilediğiniz takdirde YouTube üzerinden izlemeniz mümkün olacak. Güncel oynanış gösteriminin yapılacağı yayına Genel Yönetmen Toshihiro Nagoshi, Yakuza: Like a Dragon Baş Yapımcısı Masayoshi Yokoyama, Yakuza: Like a Dragon Yapımcısı Hiroyuki Sakamoto ve komedyen NO Motion katılımda bulunacak.

Yakuza: Like a Dragon Konusu

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Kasuga Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.