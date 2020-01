Yakuza: Like A Dragon için Ücretsiz İçerik Duyurusu Yapıldı

Duyurulduğu günden bu yana sabırsızlıkla beklenen Yakuza: Like a Dragon (Japonca versiyonu Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness), bugün itibarıyla Japon oyuncularla buluşuyor. Oyunun çıkışı öncesinde özel bir kutlama yayını gerçekleştirmiş olan SEGA, indirilebilir içerik duyurusu yaptı.

Kazuhiro Nakaya (Ichiban Kasuga), Takaya Kuroda (Kazuma Kiryu) ve Hidenari Ugaki (Goro Majima) üçlüsünün katılımı ile gerçekleştirilen canlı yayın sırasında oyunun ilk bölümünün tamamı oynandı ve ortaya iki saatten fazla uzunluğu olan bir video çıktı. Eğer izlemek isterseniz, haberimizin sonundan göz atabilirsiniz.

SEGA aynı zamanda serinin önceki oyunlarının geleneğinin izinden gidilerek Yakuza: Like a Dragon için de indirilebilir içeriklerin yayınlanacağının duyurusunu yaptı. Haftalık olarak Şubat ayının sonuna kadar yayınlanacak olan bu içerikler, tamamı ile ücretsiz olacaklar. İlki bugün yayınlanacak. İçeriğinde ise Ichiban Kasuga için Cleaner kıyafeti, bir aksesuar, üretim materyalleri ve tüketim maddeleri bulunuyor. Sıradakiler ise 23 Ocak 2020, 30 Ocak 2020, 6 Şubat 2020, 13 Şubat 2020, 20 Şubat 2020 ve 27 Şubat 2020 tarihlerinde yayınlanacaklar. Muhtemelen bu gelenek Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesi için çıkan versiyonlarına da yansıtılacaktır ama henüz bir açıklama yapılmış değil.

Oyunun yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yakuza: Like a Dragon Konusu

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Kasuga Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.