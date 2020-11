Yakuza: Like a Dragon İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilmekte olan kült Yakuza seri, bu yıl geri dönüş yapmıştı. İlk olarak Japon oyuncular ile buluşan yeni oyun, dünyanın geri kalanında SEGA tarafından yapılan açıklama ile 10 Kasım 2020 tarihinde çıkış yapacak. Geri sayım devam ederken, Yakuza: Like a Dragon inceleme puanları da yayınlanmaya başladı. Bakalım sıra tabanlı strateji türüne geçiş, seriye ne kadar yaramış? Detaylar haberimizde.

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Ichiban Kasuga, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan Ichiban, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Yakuza: Like a Dragon İnceleme Puanları Ne Seviyede?

Oyunun çıkışına bir haftadan az bir zaman kalmışken, Yakuza: Like a Dragon inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Metacritic sitesine baktığımızda, PC versiyonu 79 / 100, PlayStation 4 versiyonu 84 / 100, Xbox One versiyonu 91 / 100 ve Xbox Series X versiyonu ise 86 / 100 ortalamasına sahip olmuş. Diğer bir deyişle, genel olarak oyun mecraları tarafından kabul görmüş bir Yakuza oyunu var karşımıza diyebiliriz. İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Attack of the Fanboy - 80 / 100

COGconnected - 86 / 100

Destructoid - 7.5 / 10

Digital Spy - 80 / 100

Digitally Downloaded - 100 / 100

Eurogamer Italy - 8 / 10

Everyeye.it - 8.5 / 10

Game Informer - 9.25 / 10

Game Revolution - 4.5 / 5

Gameblog.fr - 9 / 10

GameMAG - 9 / 10

GameSkinny - 10 / 10

GameSpew - 8 / 10

GameSpot - 9 / 10

GamesRadar+ - 4.5 / 5

GameWatcher - 9.5 / 10

GAMINGbible - 8 / 10

GamingBolt - 9 / 10

God is a Geek - 9.5 / 10

Hey Poor Player - 4.5 / 5

Hobby Consolas - 90 / 100

IGN - 7 / 10

IGN Italia - 9.1 / 10

IGN Japan - 7.8 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

Jeuxvideo.com - 16 / 20

Metro GameCentral - 7 / 10

MGG Spain - 88 / 100

Millenium - 85 / 100

Multiplayer.it - 8.0 / 10

Noisy Pixel - 9 / 10

PC Gamer - 72 / 100

PC Games - 9 / 10

PlayStation Universe - 8.5 / 10

Press Start Australia - 9 / 10

RPG Site - 7 / 10

Screen Rant - 4.5 / 5

Shacknews - 8 / 10

Siliconera - 9 / 10

Stevivor - 8 / 10

The Games Machine - 8.2 / 10

TheGamer - 100 / 100

Trusted Reviews - 90 / 100

Vandal - 8.4 / 10

VGC - 80 / 100

VideoGamer - 9 / 10

Wccftech - 9.1 / 10

Windows Central - 5 / 5

Xbox Achievements - 92 / 100

XGN - 8 / 10

ZTGD - 9 / 10