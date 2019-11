Yakuza: Like A Dragon'un Demosu ve Yeni Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız üzere, merakla beklenen Yakuza: Like a Dragon oyununun demosunu SEGA oyuncuların beğenisine sundu. Demo ile birlikte yeni ve uzunca bir hikaye fragmanı da yayınlandı.

SEGA şirketinin beğenilen serileri arasında yer alan Yakuza, altıncı oyunun ardından farklı bir başlangıç ile karşımıza çıkacak. Oynanış sisteminde yaşanan kabuk değişimi ile daha öncekilerden farklı bir Yakuza: Like A Dragon ile karşılaşacağız ve artık gelişmiş sıra tabanlı bir sisteme bağlı olarak düşmanlarımız ile mücadele edeceğiz. Şimdiye kadar yayınlanan oynanış videoları ile genel olarak bir fikir sahibi olmuştuk ama pratikte nasıl olduğunu oynamadan anlamak yeteri kadar mümkün olmuyor. Bugün ise o gün. Yakuza: Like a Dragon (Japonya için Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness) oyununu bizzat deneyebilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle bir Japon PSN hesabı açmanız gerekecek. Hesabınızı açtıktan sonra, demoyu indirip istediğiniz hesaptan oynayabilirsiniz.

12.18 GB boyutunda olan demoda oynanış sistemi ile ilgili yeteri kadar pratik yapabilmenin yanı sıra hikayenin bir kısmını da göreceksiniz. Yaşam deneyimi kazanacağınız ve arkadaşlarınızla bağlarınızı kuvvetlendirebileceğiniz Play Spot noktalarını ziyaret edebilir ve Isezaki Ichinjo bölgesindeki mini oyunları da deneyebilirsiniz. Ancak kaydedeceğiniz ilerlemenin tam sürüme aktarılmayacağını belirtelim.

Demo ile eş zamanlı olarak yayınlanan oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz. On bir dakika uzunluğunda olan fragmanda hikayeyle ilgili olarak yeni içerikler görmek mümkün oluyor. Bununla birlikte fragmanın sonunda sizi büyük bir sürprizin beklediğini söyleyelim. Herhangi bir ipucu vermeyeceğiz, kendiniz görün. Keyifli seyirler dileriz!