Yakuza: Like a Dragon da Xbox Series S ve X Çıkış Oyunu Olacak

Microsoft yeni nesil Xbox konsolu ile sağlam bir çıkış yapacakmış gibi görünüyor. SEGA tarafından yapılan duyuru ile Yakuza: Like a Dragon, Xbox Series S ve X çıkış oyunu olacağı netlik kazandı.

Serinin yeni oyunu, bu yılın başlarında Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla Japon oyuncular ile buluşmuştu. Dünya genelinde 13 Kasım 2020 tarihinde Yakuza: Like a Dragon adıyla PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One ve ileri bir tarihte de Xbox Series X ve PlayStation 5 için satışa sunulacağını öğrenmiştik.

Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Erkene mi Alınacak?

Dün Microsoft tarafından yapılan duyuru ile Xbox Series S / X konsolunun 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağını öğrenmemizden sonra, oyun dünyasının önde gelen bazı yayıncıları da geliştirilme aşamasında olan oyunları için tarih değişikliklerine gitmeye başladılar. Mesela Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion oyunlarını konsol ile aynı çıkacağını duyurması gibi.

SEGA ise bunu yapacak bir başka yayıncı olacak. Gelişirici Ryu Ga Gotoku Studio ile yaptığı yeni duyuru ile Yakuza: Like a Dragon oyununun Xbox Series S / X için 10 Kasım 2020 tarihinde çıkacağını belirtti. Bu noktada kafalarda oluşan soru işareti ise PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox One versiyonları için 13 Kasım 2020 tarihini beklemeye devam edip etmeyeceğimiz. Japon yayıncı bu konuda net bir şey söylememekle birlikte "Yakuza: Like a Dragon, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 ve PlayStation 5 için de çıkacak. Önümüzdeki haftalarda tüm platformlar için paylaşılacak daha fazla çıkış bilgisi için lütfen beklemede kalın." açıklamasında bulundu.

SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio, muhtemelen aynı Ubisoft gibi yeni Yakuza oyununu şimdilik PlayStation 5 hariç tüm platformlarda 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunacak. Yani çıkış tarihi üç gün kadar öne alınabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.