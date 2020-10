Yakuza: Like a Dragon Xbox Series X Videoları Şahane Görünüyor

İlk Yakuza: Like a Dragon Xbox Series X videoları gelmeye başladı. Oyunu çıkışından önce deneme fırsatı bulan oyun mecraları, deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Detaylar haberimizde.

Uzun bir zamandan sonra bu yılın başlarında yeni bir Yakuza ile buluşmuştuk. İlk olarak Japon oyuncular ile Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla buluşmuş olan serinin yeni oyunu, 10 Kasım 2020 tarihinde PC (Steam ve Microsoft Store), PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series S / X için Yakuza: Like a Dragon adı altında satışa sunulacak. SEGA tarafından yapılan son açıklamaya göre PlayStation 5 versiyonu ise 2 Mart 2021 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Eğer PlayStation 4 versiyonunu satın almışsanız, yeni nesil versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak. Ancak ne yazık ki kayıt dosyası aktarımı mümkün olmayacağı için her şeye baştan başlamanız gerekecek. Microsoft tarafında ise Smart Delivery ile Xbox One versiyonundan Xbox Series S / X versiyonuna geçiş yapılabilecek.

Çıkışına az bir zaman kala, oyun dünyasının birçok önde gelen mecraları Yakuza: Like a Dragon oyununu deneme fırsatı buldular. Bu mecralardan COGconnected, GameSpot, IGN ve Kinda Funny Games, kaydettikleri oynanış kısımlarını Youtube kanalları üzerinden takipçileri ile paylaştılar.

Yakuza: Like a Dragon Xbox Series X Videoları

Yeni Yakuza oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Ichiban Kasuga, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan Ichiban, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Eğer oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyunculardansanız, yayınlanan yeni oynanış videolarına aşağıdan bir göz atabilirsiniz. Bunların Xbox Series X versiyonuna ait ilk oynanış videoları olduklarını belirtelim. Keyifli seyirler dileriz!

Yakuza: Like a Dragon En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Depolama Alanı: 40 GB

