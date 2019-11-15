Yakuza Serisinin Oyunları Xbox Game Pass'e Geliyor

İlk oyunundan bu yana PlayStation konsolları, PC, Wii U, iOS ve Android tabanlı cihazlarda boy gösteren Yakuza serisinin oyunları, Xbox One ile birlikte ilk kez bir Xbox konsoluna adım atacak. Inside Xbox sırasında Yakuza 0, Yakuza: Kiwami ve Yakuza: Kiwami 2 oyunları Xbox Game Pass için duyuruldu.

Şimdilik resmi bir tarih verilmiş değil ama SEGA ve Microsoft, 2020 yılının başlarını işaret ediyorlar.

Yakuza 0

Orijinal oyundaki hikayenin öncesinin anlatıldığı Yakuza 0 oyununda Kazuma Kiryu rolünde olacaksınız. Basit bir borç tahsilatı işinde yaşanan aksilik ve hedefinin öldürülmesi ile kendisini bir anda sorunlar yumağının içinde bulan Kiryu, gece kulübü sahibi olarak normal bir yaşamı keşfe çıkacaksınız.

İstediğiniz anda aralarında geçiş yapabileceğiniz üç farklı dövüş stilinin bulunduğu oyunda, düşmanlarınızı bisiklet, yön tabelaları ve araba kapıları gibi elinize geçen her türlü çevresel objeler ile bertaraf edebilmeniz mümkün olacak.

Yakuza 0 açık dünya bir oynanış sunduğu için milleti pataklamaktan sıkıldığınız zaman diskolardan klasik SEGA atari salonlarına kadar gidebileceğiniz ve farklı aktivitelerde bulunabileceğiniz bir çok şey söz konusu.

Yakuza: Kiwami

Yakuza 0 oyununun yedi yıl sonrasında geçen Yakuza: Kiwami oyununda, Kazuma Kiryu kardeşi Akira Nishikiyama ve çocukluk arkadaşı Yumi'yi korumak için bir suç patronunun cinayetini üstleniyor. On yıl sonra çıktığında da Akira Nishikiyama değişmiştir ve Yumi de ortalarda yoktur. Klanından da kovulmuş olan Kiryu, kendisini tamamıyla değişmiş bir dünyanın içinde buluyor. Eski klanı Tojo'nun kasasından kaybolan on milyar yen nedeniyle bir iç savaş patlak vermişken bütün işaretler ise Haruka Sawamura adındaki bir kızı işaret etmektedir. Bu noktadan sonra da Haruka Sawamura ve Kazuma Kiryu, cevabını bulmak istedikleri sorular için amansız bir mücadeleye girişiyorlar.

Yakuza: Kiwami 2

Yakuza: Kiwami sonrasında, Kazuma Kiryu ve himayesindeki Haruka Sawamura huzur dolu yaşamlarına devam ederlerken tek bir mermi bütün her şeyi tersine döndürüyor. Tojo klanının beşinci yöneticisi Yukio Terada bir suikaste kurban gidiyor. Yaşanan bu hadise sonrasında Osaka şehrine doğru yola çıkan Kiryu, rakip klanlar arasında barış sağlamak amacındadır ama Dragon of Kansai olarak bilinen Ryuji Goda için savaştan başka çıkar yol yoktur.