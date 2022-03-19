Yalan Haberlerin Yayılması Nedeniyle Telegram, Brezilya'da Yasaklandı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Telegram'ı ülkede yasakladı ve Brezilya'nın telekom düzenleyicisi Anatel'in askıya alma işlemini 24 saat içinde uygulamasını emretti. Reuters ve The New York Times'a göre Yargıç Alexandre de Moraes, mesajlaşma uygulamasının bu karar hakkında bile yalan haber yayan hesapları dondurmak için önceki yargı kararlarına yanıt vermediğini belirtti.

Brezilya'da Telegram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların sahte haberlere karşı daha katı önlemler uygulamaya başlamasının ardından aşırı sağcı Başkan Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin tercih ettiği platform haline geldi. Şu anda Bolsonaro ve yakınındakiler hakkında yalan haber yaymakla ilgili bir dizi soruşturmayı denetleyen Moraes, internet sağlayıcılarına ve telefon operatörlerine Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki insanların Telegram'a erişimini engellemelerini emretti.

Mahkemenin Telegram Kararı

Mahkeme, Google ve Apple'a mesajlaşma hizmetini uygulama mağazalarından kaldırmasını emretti. Tüm şirketler beş gün içinde bu karara uymak zorunda yoksa günde 20.000$ para cezasına çarptırılacak. Ayrıca engellendikten sonra Telegram'a erişmek için VPN veya başka yollarla yakalanan kişiler de 20.000$ para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bolsonaro, bir etkinlik sırasında bu kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bolsonaro tarafından atanan Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, Moraes'in kararını eleştirdi ve "monokratik kararın" milyonlarca Brezilyalıya zarar verdiğini söyledi.

Milhões de brasileiros sendo prejudicados repentinamente por uma decisão monocrática.

Já determinei a diversos setores do @JusticaGovBR que estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social que bem entenderem. — Anderson Torres (@andersongtorres) March 18, 2022

Telegram CEO'su Pavel Durov, şirketinin mahkemenin e-postalarını gözden kaçırdığını ve "durumu düzeltmek" için bir şans elde etmek adına yasağın ertelenmesini istediğini söyledi. Durov, Brezilya'da bir temsilci atama ve şirketin ülkedeki acil sorunlara daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak bir durum oluşturma sözü verdi. "Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ihmalimiz için özür dilerim. Kesinlikle süreci daha iyi yönetebilirdik" dedi. Moraes'in Telegram'a bir şans verip vermeyeceği henüz belli değil.