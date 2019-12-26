Yalan Söyleyenleri Yapay Zeka Tespit Edecek

Bir insanın, günde ortalama 200 yalan duyduğu söyleniyor. Bu yalanların çoğu “beyaz yalan” olarak belirtilse de gün içinde 1, 2 tane de büyük yalan söyleniyor. Karşımızdaki kişinin bize yalan söylediğini tespit edebilme oranımız yaklaşık %50. Bu aslında oldukça düşük bir oran.

Yalan Söylerken Vücudumuzda Neler Oluyor?

Yalan söyleme üzerine yapılan onlarca araştırma mevcut. Bütün araştırmaların sonucunda ise; yalan söylerken vücutta gerçekleşen değişimler hemen hemen aynı. Yalan söyleyen bir kişinin kaslarında gerilme, kalp ritminde ve vücut ısısında değişim ve hatta burnunda ufacık da olsa küçülme gözleniyor.

Yakın zamana kadar kişinin yalan söyleyip söylemediğini tespit edebilmek için poligraf denilen bir cihazdan yardım alınıyordu. Yapılan son bilimsel çalışmalarda, yapay zeka teknolojisinin yalan söyleyen kişilerin tespit edilmesi üzerinde çok büyük etkisi olabileceği keşfedildi.

Araştırmacılar, ses tonu, cümle kuruş şekli, vücut dili, tansiyon, nabız, beyin dalgalarındaki değişimlerin bir arada incelenerek bir desen ortaya çıkarılabileceğini ve bu yalan söyleme deseninin bir yapay zeka yazılımına tanıtılabileceğini belirtti.

Yapay zeka yazılımı ve yalan söyleyen kişinin tespiti ile ilgili çalışmalar sürüyor. İleriki günlerde yapay zeka destekli bir yalan makinesinin geliştirilmesi bekleniyor.