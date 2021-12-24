Bilim İnsanları Yalanabilir Ekran İcat Etti

Japon bir profesör, yemek tatlarını taklit edebilen, çok duyusal bir izleme deneyimi yaratmaya yönelik bir başka adım olarak yalanabilir bir TV ekranı prototipi geliştirdi. Yalanabilir ekran sayesinde farklı tatları oturduğunuz yerden deneyimleyebilirsiniz.

Japonya'daki bir üniversite profesörünün icadı, ekrandaki lezzetleri deneyimlemek için ekranı yalamanıza izin veriyor. Japon bilim insanları bu tarz çalışan bir televizyon ekranını laboratuvardan çıkarmayı başarırsa TV tadımı bir sonraki büyük şey olabilir.

Reuters'te yer alan bir habere ve Meiji Üniversitesinden tercüme edilen ayrıntılara göre, Prof. Yoshiaki Miyashita'nın Taste TV'si, video görüntülerini gerçekçi zevklerle birleştirmeyi planlıyor.

Sistem, Miyashita'nın ekibinin gerçek yemeklerin lezzetlerini yakalamasıyla başlıyor. Ekranının üzerinde 10 kutu (tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu dahil) bulunan bir sprey karıştırma sistemi aromayı yeniden yaratıyor, videodaki yiyeceğin yaklaşık konumu üstünde yuvarlanan yalanabilir, şeffaf bir tabakaya uygulayarak aromayı ortaya çıkarıyor.

Taste TV'nin şu anda sunduğu test gösterileri arasında tadabileceğiniz bir menü, alkol ve şarap tadımı eğitimi yer alıyor.

Yalanabilir ekran Taste TV nedir?

Reuters'e verilen videolarda denekler, tatları tatmak için ekranı yalıyor. Miyashita Lab'ın YouTube kanalındaki başka bir videoda ise araştırma ekibi, ekrana yansıyan tatları denemek için lastik benzeri sahte bir dil kullanıyor.

Profesör Miyashita, Reuter's TV'ye verdiği demeçte, "Dünyanın her yerinden gelen lezzetlerin 'tat içeriği' olarak dağıtılabileceği bir platform yapmayı düşünüyorum." dedi. İnsanların dünyanın dört bir yanındaki restoranlardan tatları indirerek sanal ve tat yoluyla deneyimlemelerini öngördüğünü de sözlerine ekledi.

Bir Meiji öğrencisi, muhabirlere Taste TV'yi göstererek çikolatayı tatmak istediğini söyledi. Birkaç denemeden sonra TV siparişi anladı ve tat tabakası bir numuneyi plastik bölmeye püskürttü.

Öğrenci açıklamasında, "Sütlü çikolata gibi bir şey. Çikolata sosu gibi tatlı." ifadelerini kullandı.

Miyashita'nın icadı, Kasım ayında Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen dijital İçerik EXPO 2021'de Yenilikçi Teknolojiler Ödülü kazandığında manşetlere çıkmaya başlamıştı.

Taste TV'nin yeniden oluşturabileceği tatların ne kadar çeşitli olduğu ve yalamaların temiz olmasını nasıl sağlıyor gibi bariz sorular var. Ayrıca daha büyük bir soru da var: Herhangi birimizin bir tadı anlamak için gerçekten bir ekranı yalaması gerekiyor mu, yoksa hayal gücümüz yeterince iyi mi?