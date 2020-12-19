Yalancı Koronavirüs Hastalığı Sayısında Ciddi Artış Yaşanıyor!

Yalancı koronavirüs hastalığı sayısında ciddi artışın yaşandığı açıklandı. Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları psiko-korona olarak da adlandırılan hastalık konusunda uyardı. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Yalancı Koronavirüs Hastalığı Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken vaka sayısında ciddi artış devam ediyor. Uzman Psikolog Sabri Yurdakul tarafından yapılan açıklamalara göre Yeni tip koronavirüse yakalanmayanların insanların bir kısmı ise yalancı koronavirüs hastalığı olarak da adlandırılan psiko-korona yaşıyor. Bu kişiler, virüse yakalanmamış olduğu halde COVID-19 belirtileri oluyor. Psiko-korona yaşayan insanlar, virüse yakalandığını zannederek test yaptırmak istiyor.

Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da virüsün bulaştığı kişilerle benzer belirtiler yaşamaya başladığını belirtti. COVID-19 hastalığının birçok korkuyu da beraberinde getirdiğini ifade eden Yurdakul, ölüm, virüsü yakınlarına bulaştırma, nefes alamama gibi korkuların çokça yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da hastalığın bulaştığı bireylerle benzer belirtiler yaşamaya başladığını belirten Yurdakul, bu durumun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Koronavirüsü taklit eden bir hastalık. Vücutta ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler baş gösteriyor ama aslında virüs bulaşmamış. Kaygı burada en büyük tetikleyicidir. Bu süreçte bu hastalıktan dolayı psikolojik destek isteyen birçok insan oluyor.”

Zor bir dönemden geçildiğinin ve bu sebepten ötürü vücut sağlığının yanı sıra psikolojik sağlığın da korunması gerektiğini vurgulayan uzman psikolog, psiko-korona hastalarının tedavi döneminde kaygıların üstüne giderek çözdüm aradıklarını söyledi.

DHA’daki habere göre kendisinin de söz konusu hastalığı yaşadığını belirten Kübra Büyükdeveci, en ufak burun akıntısı yaşadığında bile hastaneye test yaptırmaya gittiğini ancak test sonucunun negatif çıktığını ifade etti. Selinay Uğurbaş Çiçek ise çevresinde virüse yakalanan kişilerin olduğunu duyunca virüs korkusunun arttığını ve psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Selinay Uğurbaş Çiçek, vaka sayılarını duyduğunda ve koronavirüs ile ilgili video izlediğinde nefes darlığı yaşadığını ifade etti. COVID-19’a yakalanmadığı halde yaşadığı korkudan ötürü kötü hissetiğini söyleyen Yasemin Boz, çevresinde çok sayıda psiko-korona hastalığına yakalanan insanların olduğunu belirtti