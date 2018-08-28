Yalnızca 150 Dolara 4GB RAM'li Telefon: Realme 2

Son zamanların çıkışta olan üreticisi Oppo'nun alt markası Realme yeni bir cihaz tanıttı. Yalnızca 150 dolar fiyat etiketiyle 4GB RAM, çift kamera ve parmak izi gibi detaylara sahip olan Realme 2'nin dikkat çektiğini söylemek mümkün.

Yaklaşık altı ay önce ilk modelini duyuran ve orta segmente hitap eden Realme 1'in yeni modeli çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan cihazda 3GB RAM / 32GB depolama veya 4GB RAM / 64GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Ekran konusunda ise hayal kırıklığı yaşatan Realme 2'de çentikli 6.2 inç 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. İlk modelde FHD+ ekrana yer veren üreticinin ekran çözünürlüğü olarak HD'ye düştüğü ama gözle görülebilecek derecede fark olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca Realme 2'nin arka tarafında 13MP + 2MP çift kamera, ön tarafında ise 8MP'lik tek selfie kamerası bulunuyor.

Parmak izi sensörüne ve 4230 mAh bataryaya sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 130 dolar olarak belirlenmiş. 4GB RAM'li modelini 157 dolardan satışa sunacak olan Realme, bu cihazını 4 Eylül itibarıyla kullanıcılarla buluşturacak. Ayrıca telefonun Asya'daki henüz belirtilmemiş pazarlara da giriş yapacağı doğrulandığı için Türkiye pazarına da gelme ihtimali bulunuyor.

Peki ya siz Realme 2'yi fiyat-performans açısından nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!