Yalnızca 3 Haftada Uyku Saatlerinizi Düzenleyin

Özellikle gece geç saatlere kadar uyuyamayanlara uyku düzeni oluşturmak için araştırma yapan bilim insanları, 3 haftalık süreçte insanların uyku saatlerini düzenleyebileceklerini söylediler. İşte vücudu düzenli uykuya alıştırmanın formülü:

İngiltere'de Birmingham Üniversitesi ve Avustralya'da Monash Üniversitesi'nden araştırmacıların incelemelerinde; bazı gruplara farklı uyku periyotları uygulandı. Ayrıca grupların gün içerisindeki aktivitelerini de değiştiren araştırmacılar, bazı taktiklerin insan yaşamında önemli değişimler yaratabileceğini kanıtladı.

Gece geç saatlere kadar uyuyamayan bu deneklerden birçoğu 3 hafta içerisinde uyku saatlerini düzenleyebildiler. Önerilen aktiviteleri yaparak 2 saat daha erken uyumayı başaran bu gruplar, her insanın güneşin doğuşu ve batışıyla çalışan farklı vücut saatleri olduğunu gösterdiler. Örneğin bazı insanlar karanlıkta daha iyi uyuyorken, bazıları ise güneş doğmadan ayakta olmayı seviyor.

Düzenli Uyku İçin Öneriler Neler?

Araştırmacıların bu önerileri sayesinde siz de uyku saatlerinizi düzenleyebilir, gece geç saatlere kalmadan, sabah erkenden uyanabilirsiniz. İşte üniversiteli araştırmacıların düzenli uyku için sunduğu öneriler: