Yalnızca 90 Euro Fiyatıyla Android One'lı Nokia 2.2 Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında giriş seviyesine yönelen ve Android One modelleriyle tanınan Nokia, çentikli yeni modelini sundu. Nokia 2.2 adı verilen cihaz su damlası çentikli 5.7 inç 720p HD ekrana sahip.

MediaTek'in Helio A22 yonga seti tarafından gücünü alan Nokia 2.2'de 2GB / 3GB RAM yer alıyor. HD çözünürlüğünde 5.7 inç ekranıyla giriş seviyesinin dikkat çeken modeli olmayı başaran cihazın 3000 mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Nokia 2.2'nin microSD kart destekli 16GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Arka tarafta 13MP f/ 2.2 kameraya ve önde ise 5MP selfie kamerasına sahip olan cihazın piyasadaki en uygun fiyatlı Android Pie modeli olduğunu unutmamak gerekiyor. Yalnızca 90 euro (110 dolar) fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak olan modelin resmi satışlarına 11 Haziran'da başlanacak. Tedarikçiler tarafından ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Nokia 2.2 En Az 3 Yıl Güncelleme Alacak

Nokia 2.2'nin Android Q için hazır olduğunu belirten geliştirici HMD Global, üç yıl garantili aylık güvenlik güncellemeleri ve iki platform güncellemesini de paylaşacaklarının sözünü verdi. Giriş segmentinin hedeflediği ve bu kategorideki telefonların çoğunluğunun bir platform güncellemesine sahip olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bu önemli bir özellik.