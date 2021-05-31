Pandemide Yalnızlığı Giderecek Gerçek Portal Yapıldı!

Pandemide yalnızlıkla mücadele ediyorsanız gerçek portal projesi ilginizi çekebilir. Gerçek hayatta birbirinden uzak insanları birbirine bağlayan proje özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu zamanlarda büyük bir kurtarıcı haline geliyor. Proje kapsamında geliştirilen portal, Vilnius ile Lublin kentlerini birbirine bağlıyor.

Yeni ve Gerçek Portal, İki Şehri Birbirine Bağlıyor

Salgın döneminde uygulanan kısıtlamalardan sıkılan ve dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışmak isteyen insanlara yönelik bir çözüm geliştiren Vilnius oldukça ilginç bir fikri hayata geçirdi. Bu fikir, başka bir şehri gerçek zamanlı olarak görmenin yeni bir yolunu sunuyor. Fikri gerçek hayata geçirmek için ilginç bir yol izleyen Vilnius, eski bir bilim kurgu filmi olan Yıldız Geçidi filmindeki geçide benzer bir geçit yaptı.

Şehir, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Polonya'nın Lublin kentine bir kapı açtı. Polonya'nın Lublin kentindeki başka bir portalla bağlantılı olan kapı, iki şehir arasında eş zamanlı bir bağlantı kuruyor. Kapıdan geçmek elbette ki mevcut teknolojik koşullar altında mümkün değil. Bu kapı sadece diğer şehre görüntü sağlıyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Lublin'deki bir kişi kapının önüne geldiğinde Vilnius'ta kapının önünde olan kişi veya kişileri görebiliyor.

Go Vilnius'ta yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Portal en başından beri hem etkileyici hem de heyecan verici bir proje oldu. Fikrin ilk ortaya çıkışından şehirleri birbirine bağlayan bir kapının oluşturulmasına kadar belirli bilgi ve teknolojileri gerektiren karmaşık bir projeydi."

Projede yer alan Adas Meskenas, bunun gibi anlamlı projelerin birbirinden farklı insanların birlikte çalışmayı başarması ile gerçekleşebileceğini ve bu projenin birlikte çalışan insanların neler yapabileceğinin başka bir örneği olduğunu söyledi.

Paylaşılan açıklamada ayrıca bunun bu şekilde kalmayacağına da yer verildi. Aktarılan bilgilere göre yakın bir zamanda Avrupa ve dünya çapında düzinelerce portal kullanılacak, dünya böylece birbirine eskisinden çok daha yakın olacak. Bu gibi fikirlerin hayata geçirilmesi elbette ki insanların farklı kültürleri keşfetmesinin ve insanların her zaman bir arada olmasını sağlamanın istenmesinden kaynaklanıyor.

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