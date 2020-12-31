Yalnızlık Bağışıklık Sistemini Zayıflatabilir! İşte Yapılması Gerekenler

Son araştırmalara göre yalnızlık bağışıklık sistemi üzerinde çok olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. Yalnız ve hasta hissediyorsanız ikisi düşündüğünüzden çok daha ilişkili olabilir. Sosyal izolasyon yapılan araştırmalara göre beden ve ruh sağlığını tahmin edilemeyecek kadar büyük ölçüde etkileyebiliyor.

Yalnızlık Bağışıklık Sistemine Zararlı mı?

Yalnızlık beraberinde hastalığı getirebilir. Sosyal izolasyon sizi yalnız kalmaya itmişse endişelenmenize gerek yok çünkü yalnızlık ve sosyal izolasyon arasında önemli bir fark bulunuyor. Sosyal izolasyonun size yalnızlık getireceğine olan inanca bağlı olarak büyüyen endişe boyutunu eski haline getirmek için yapabileceğiniz bazı faydalı aktiviteler bulunuyor. Yeni tip koronavirüsle beraber kalabalıktan tamamen uzaklaştıysanız ve bu durumun sizi yalnız hissettirmeye başladığını düşünmeye başladıysanız daha az yalnız hissetmenize yardımcı olacak yolları deneyebilirsiniz.

Dahiliyeci Soma Mandal, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Yalnız insanlar daha fazla stres taşıma eğilimindedir” ifadelerini kullandı. Yalnızlığın neden olduğu stres, adrenokortikal hormonların salgılanmasına yol açabilir. Bu durum gerçek bir tehditle karşılaşıldığında yararlı olabilecek olsa da sürekli olarak salgılandığında faydasından çok zararı görülebilir.

Uzmanlara göre devamlı yalnızlık bağışıklık sistemi üzerinde bazı bozulmalara yol açabiliyor. Örneğin 2013 yılında gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucunda yalnız insanların daha çok strese maruz kaldığı ve bu durumun da normalden daha fazla iltihaplanmaya sebep olduğu öğrenildi. İltihaplanma, vücudun verdiği bir tepkidir. Vücudun belirli kısımlarında şişlik veya kızarıklığa sebebiyet verebilir. İltilhaplanma da adrenokortikal hormonlar gibi gerektiğinde faydalı olsa da sürekli olarak ortaya çıktığında sağlık üzerinde olumsuz bir etki göstermeye başlar.

Sosyal İzolasyonda Yalnızlığa İyi Gelebilecek Faaliyetler

Sosyal izolasyonla beraber gelen sorunları ortadan kaldırmak için neyse ki izlenebilecek bazı adımlar bulunuyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma radyo, televizyon veya tablet gibi teknolojileri kullanmanın zihinsel sağlığın kötü olduğunu bildiren kişilerin yalnızlık duygularına iyi geldiğini ortaya çıkardı. 2016 yılında yapılan bir çalışma ise Skype, Facebook gibi sosyalleşme araçlarının yalnızlık duygusunu gidermede çok etkili olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Mandal, sosyal izolasyon sırasında teknolojinin başkaları ile iletişim kurmak için kullanılmasının yalnızlığa iyi gelebileceğini söylüyor. Görüntülü sohbet araçları ile insanlarla iletişime geçmenin, görüntülü konuşma sırasında yakın arkadaşlarla birlikte egzersiz yapmanın ve sosyal medya platformlarında bir şeyler paylaşmanın yalnızlıkla mücadele iyi bir silah olacağını belirtiyor.