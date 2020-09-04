Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova Belediyesi siber saldırıya uğradı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, fidye yazılımı saldırısının 30.08.2020 tarihinde gerçekleştiğini açıkladı. Peki, gerçekleşen ihlalde çalışanlar, kullanıcılar ve vatandaşlara ait kimlik, iletişim, lokasyon gibi veriler etkilendi mi? Bilgisayar korsanları tarafından yapılan saldırıdan kaç kişi etkilendi? Yalova Belediyesi'ne yapılan fidye yazılımı saldırısı ile ile ilgili detaylar haberimizde.

Yalova Belediyesi Siber Saldırı İle İlgili Detaylar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yalova Belediyesi'nin sunucularında gerçekleştirilen birtakım incelemeler neticesinde fidye yazılımı ile dosyaların şifrelendiği belirlendi. Yapılan açıklamaya göre ihlal 30.08.2020 tarihinde 01:00-09:00 saatleri arasında gerçekleşti. Söz konusu ihlal, bazı sunucuların çalışmaması sonucunda 30.08.2020 tarihinde saat 9.00'da tespit edildi.

Sunucular ve firewall incelenmesi sonucunda dışarıya bir veri akışına rastlanmadığı belirtildi. İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısı ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: