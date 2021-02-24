1800'lü Yıllardan Beri Rastlanmayan Yamyam Çekirge Bulundu!

Ülkemizde 1800'lü yılların sonundan beri rastlanmayan yamyam çekirge olarak da bilinen endemik bir tür olan Schizodactylus inexpectatus çekirgesi bulundu. Bulunan endemik çekirgelere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yamyam Çekirge Nerede Bulundu?

Çok uzun bir süredir bulunamayan endemik bir tür olan Schizodactylus inexpectatus çekirgesinin neslinin tükendiği düşünülüyordu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Aydın, yaklaşık 20 yıl önce bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek için yer aldığı Çukurova ve Göksu deltasında söz konusu çekirgeyi ortaya çıkardı. Prof. Dr. Aydın, çekirgeye kum kriketi ismini verdi.

Bulduğu çekirgenin yamyam bir tür olduğunu ve kendi türlerini dahi yediğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, bu türün dünyaya tanıtılması için çalışmalarına devam ediyor. 2000'li yılların başında gittiği Çukurova ve Göksu deltasında söz konusu çekirgeyi ortaya çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, 20 yıl boyunca yaptığı incelemeler sonucunda çekirgenin ilginç özelliklerinin olduğunu gözlemledi.

İnsan faaliyetlerinden dolayı tahrip edilen kumul alanlarda böcek popülasyonuna rastlanmadığını belirten Prof. Dr. Aydın, yaptığı açıklamada, tespit edilen çekirge türünün çöl ekosistemlerinde oldukça önemli ve anahtar bir rolünün olduğunun altını çizdi. Endemik kum kriketi olarak isimlendirilen çekirgenin yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda yamyam bir tür olduğunu keşfettiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Aydın, çekirgenin aynı tür canlıları yediğini ve bu sebepten ötürü çöl ekosistemlerinde birbirlerinden uzak yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Gökhan Aydın, yamyam bir tür olduğundan dolayı birbirlerine yaklaşmayan bu türün hem erkek hem de dişilik organlarının olduğunu aktardı. Bu nedenden ötürü Schizodactylus inexpectatus çekirgesinin farklı canlılara ihtiyaç duymadığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, böceğin sadece geceleri etkin olduğunu ve gündüzleri kumun 1,5 metre altında saklandığını açıkladı.

Tespit edilen bu türün insanlar tarafından oldukça uzun bir süredir fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, böceğe ilişkin gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar kapsamında yurt dışından ülkemize gelen bilim insanlarının da söz konusu böceği incelediğini ifade etti. Prof. Dr. Gökhan Aydın, bu türün tek yaşam alanının kumullar olduğunu ve bu nedenden dolayı kumulların korunması ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.