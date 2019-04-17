Yanan Notre-Dame Katedrali'nin Yapımına Assassin's Creed Katkısı

Geçtiğimiz gün başlayan yangın sonrasında dünyanın en önemli mimari eserlerinden Notre-Dame de Paris, neredeyse yok olmuşu. Fransız hükümeti ise ülkenin en önemli eserlerinden biri olan katedrali küllerinden doğuracağını dile getirmiş ve restorasyon çalışmalarını başlatmıştı. Bugün itibarıyla katedralin yeniden yapımında Assassin’s Creed Unity kullanılabileceği ortaya çıktı.

Assassin’s Creed serisi bugüne kadar gerçek dünyadaki mekanları kendi kurgusunun içerisine katarak anlatmıştı. Bu sebeple her oyunda gerçekçi bina modellemelerine önem veren Ubisoft, birçok binanın birebir kopyasını oyunlarına taşımıştı. Hatta Assassin’s Creed Origins, okullarda tarih derslerinde kullanılmaya dahi başlamıştı.

Restorasyon çalışmalarında Notre-Dame için hazırlanan tüm ayrıntılı modellemelere ihtiyaç duyacaklarını söyleyen yetkililer, bu sebeple var olan bütün verileri kullanacaklarını ifade ettiler. Bu verilerin en önemlilerinden bir tanesi ise Assassin’s Creed Unity oldu. Fransa’da geçen oyunun en önemli noktalarından bir tanesini oluşturan Notre-Dame, geliştiriciler tarafından çok önemsenmiş ve bire bir şekilde oyuna aktarılmaya çalışılmıştı. Oyunun piyasaya çıkmasından sonra yapılan bir röportajda Ubisoft çalışanlarından Corline Miousse, Unity’ye aktarılan Notre-Dame modeli için iki yıldan uzun süre çalıştığını belirtmişti. Miousse’nin oyundaki tüm mesaisinin yüzde 80’den fazlasını bu modelleme için ayırdığı konuşulmuş ve “Mimariyi tam anlamıyla elde etmek için fotoğraflara ayrıntılarıyla baktı ve her tuğlanın gerektiği gibi olduğundan emin olmak için dijital doku sanatçılarıyla çalıştı. Hatta tarihçilerle konuşarak, duvara asılan tabloları tam anlamıyla idrak etmeye uğraştı” açıklaması yapılmıştı.

Miousse, oyuna Notre-Dame Katedrali’ni kuleli şekilde aktarmıştı. Oyunun geçtiği tarihte kulelerin olmadığını bilmesine karşın, kulesiz bir Notre-Dame’in gerçek hissettirmediğini düşünen geliştirici, böylece ortaya katedralin 2014 yılındaki halinin aynısını çıkarmayı başarmıştı.